La Slovénie résiste au Danemark

Slovénie 1-1 Danemark

But : Janža (77e) pour les Dragons // Eriksen (17e) pour la Danish Dynamite

Sensation de l’Euro 2021, le Danemark voulait se racheter de sa mauvaise Coupe du monde 2022. Ce dimanche, à Stuttgart, les Scandinaves se sont montrés trop maladroits pour s’imposer face à la surprenante Slovénie (1-1). Malgré le contrôle du ballon et du tempo pendant une longue partie de la rencontre, la Danish Dynamite n’a jamais réussi à creuser l’écart et a permis aux Dragons de revenir, contre le cours du jeu, en fin de partie. Avant de regarder la Serbie et l’Angleterre se bastonner, les hommes de Kasper Hjulmand ne se sont pas vraiment rassurés.

La renaissance d’Eriksen

Principale gâchette de cette Slovénie, Benjamin Šeško a été le premier à allumer la mèche après un premier quart d’heure bien calme. Aux abords de la surface, l’avant-centre du RB Leipzig se retourne, fait mine de chercher un coéquipier, avant d’armer et de voir sa frappe flirter avec la lucarne de Kasper Schmeichel (16e). Dans la foulée, les Slovènes sont toutefois surpris par une touche anodine. Jonas Wind dévie parfaitement d’une belle talonnade et trouve l’inévitable Christian Eriksen, qui réalise un enchaînement payant contrôle poitrine reprise en déséquilibre (0-1, 17e). Trois ans après avoir été victime d’un malaise cardiaque en ouverture de l’Euro, celui qui a vécu de longs mois de galère peut pleinement savourer avec une glissade sur les genoux bien méritée. Par la suite, ses centres tendus se sont également révélés souvent dangereux, mourant même parfois à quelques centimètres du poteau de Jan Oblak après un coup de billard dans la surface (28e, 54e). Il vendange toutefois la balle de break en propulsant le centre en retrait de Wind directement en tribune (43e).

À coups de frappes puissantes

Après une petite frayeur au retour des vestiaires avec un potentiel penalty en leur défaveur, les Danois ont récupéré la possession du ballon pour reprendre le siège dans le camp slovène. Trop attentistes face aux offensives scandinaves, pourtant pas toujours tranchantes, les hommes de Matjaž Kek s’en sont remis à Oblak pour éviter que Rasmus Højlund ne trouve le chemin des filets (65e). Mais à force de ne pas concrétiser ses nombreuses occasions, le Danemark a laissé la Slovénie en vie. Après une nouvelle frappe surpuissante de Šeško qui s’est écrasée sur le poteau (76e), Erik Janža ose tenter une demi-volée surprenante à l’angle de la surface qui, à l’aide d’une déviation adverse, trompe Schmeichel (1-1, 77e). Pour son retour dans la compétition après un premier passage en 2000, le pays de Tadej Pogačar, Luka Dončić et Primož Roglič s’offre un point peut-être décisif dans ce groupe C. Pour tenir la dragée haute à l’Angleterre et à la Serbie, les coéquipiers d’Eriksen devront, eux, en faire beaucoup plus.

Slovénie (4-4-2) : Oblak – Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža – Stojanović (Verbič, 67e), Gnezda Čerin, Elšnik (Stanković, 76e), Mlakar (Celar, 76e) – Šporar, Šeško. Sélectionneur : Matjaž Kek.

Danemark (3-4-1-2) : Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Bah, Hjulmand (Delaney, 90e), Højbjerg (Nørgaard, 84e), Kristiansen (Mæhle, 78e) – Eriksen – Wind (Dolberg, 83e), Højlund (Poulsen, 83e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

