Le Danemark devance la Slovénie grâce à un but datant de novembre 2023 !

Sortez les calculettes !

Et si on vous avait dit qu’une soirée avec deux 0-0 en autant de matchs aurait été aussi intéressante ? C’est grâce à des calculs d’apothicaires et non le contenu des rencontres, puisque ni Angleterre-Slovénie ni Danemark-Serbie n’ont été palpitants sur le terrain. Avec 3 points chacun, le Danemark et la Slovénie se qualifient pour les huitièmes de finale, derrière l’Angleterre, première avec 5 points. Mais comment l’UEFA a-t-elle départagé les deux équipes qui n’avaient pas pu se départager lors du match d’ouverture (1-1), qui ont la même différence de buts (0) et le même nombre de cartons jaunes (dont un pour le staff technique slovène) ?

Il fallait donc glisser au point 10 du règlement et comprendre que la différence ne s’est pas faite dans ce tournoi, mais sur la position dans le classement général des qualifications européennes. La folie ne s’arrête pas là : Danemark et Slovénie étaient dans le même groupe en éliminatoires et avaient terminé leur campagne avec 22 points chacun. En réalité, il faut remonter au 17 novembre 2023 dernier pour trouver la solution, lorsque le Danemark a gagné 2-1 son match contre son adversaire direct.

Thomas Delaney, qui avait offert cette victoire si précieuse, peut donc enfin se targuer d’avoir marqué le but de l’année.

