Revivez Slovénie - Danemark (1-1)

ET C'EST FINI ! Match nul entre le Danemark et la Slovénie dans un groupe C qui semble très ouvert désormais. L'Angleterre et la Serbie vont déjà jouer gros pour leur entrée dans la compétition.

Merci d'avoir suivi ce live, et soyez prêts pour accueillir comme il se doit Dusan Vlahovic.