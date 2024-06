La Serbie rattrape la Slovénie au finish

Ce jeudi à Munich, la Serbie a accroché la Slovénie (1-1) dans le temps additionnel, pour lancer son Euro et sa place dans ce groupe C.

Slovénie 1-1 Serbie

Buts : Karničnik (69e) pour les Slovènes // Jović (90e+5) pour les Serbes

L’Europe le savait, mais attendait simplement d’en avoir la confirmation : la Serbie allait-elle enfin se réveiller ? La réponse se trouvait dans une fin de match dramatique, délivrée ce jeudi après-midi, à Munich, face au voisin slovène. Un nul (1-1) arraché sur la dernière action du match pour lancer l’Euro serbe et frustrer une Slovénie proche d’un succès historique et d’une qualification en huitièmes. Résumé.

Opposition décousue – à la limite du bordélique –, la partie a d’abord failli sourire aux Slovènes. Jan Mlakar, excentré sur le côté droit de la surface, a effectivement sollicité Predrag Rajković d’une frappe croisée, vicieuse, bien repoussée des jambes par le portier de Majorque (8e). Avant que les Serbes ne daignent enfin jouer au football. Il leur a ainsi fallu une demi-heure pour tâter un peu du cuir, à l’image de la caboche plongeante de Dušan Vlahović, dans la niche de Jan Oblak (27e). Déception de la première période, Aleksandar Mitrović, lui, n’aura pas servi à grand-chose, si ce n’est à s’accrocher au mètre 90 de Jaka Bijol, chargé de le contenir. Cette stérilité offensive, la Slovénie n’y aura également pas échappé. La faute à Timi Max Elšnik, dont le tir dévissé du droit a échoué sur le poteau de Rajković, et à Benjamin Šeško, au rebond, venu envoyer son ballon dans les nuages (38e).

Héros anonyme(s)

Alors quand les stars ne brillent pas, autant faire appel aux anonymes. Il s’appelle Žan Karničnik, est latéral droit à Celje (champion de Slovénie) et a décidé de n’en faire qu’à sa tête. Parvenu à éliminer Strahinja Pavlović d’un crochet, Karničnik a intelligemment écarté sur Elšnik de l’autre côté, pour mieux se retrouver à la réception du centre de son coéquipier et pousser le cuir au fond (1-0, 69e). Les Serbes ont cru revenir dans la foulée, d’une volée de Mitrović fracassée sur la barre (72e), mais ni le streaker entré sur le terrain, ni les bières envoyées au visage des joueurs slovènes n’auront perturbé les hommes de Ljubljana… jusqu’au temps additionnel. Car dans cet Euro de l’imprévisible, tout et son contraire se passent. Entré en jeu, Luka Jović a ainsi décidé d’endosser le costume de héros que le Real Madrid ne lui a jamais offert. En sautant plus haut que tout le monde à la suite du dernier corner du match, afin de scotcher Oblak sur sa ligne et de libérer la foule rouge entassée dans les tribunes (1-1, 90e+5). La Slovénie a donc longtemps cru à sa première victoire dans un Euro, mais elle attendra la dernière journée contre l’Angleterre. Comme la Serbie attendra son duel face au Danemark. Finales prévues mardi prochain.

Slovénie (4-4-2) : Oblak – Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža – Stojanović, Gnezda Čerin, Elšnik (David Brekalo, 90e+1), Mlakar (Gorenc Stanković, 64e) – Šporar, Šeško (Vipotnik, 76e). Sélectionneur : Matjaž Kek.

Serbie (3-4-2-1) : Rajković – Veljković, Milenković, Pavlović – Zivković (Birmančević, 82e), Ilić, Lukić, Mladenović (Gaćinović, 46e) – Tadić (Samardžić, 82e) – Vlahović (Jović, 64e), Mitrović. Sélectionneur : Dragan Stojković.