Pronostic Slovénie Serbie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Ce jeudi, on vous donne nos pronostics sur l’affiche Slovénie – Serbie, et Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€.

100€ remboursés en Freebets sur Slovénie Serbie !

Le bonus Betclic est de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT :

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€.

En plus, contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Et ce n’est pas tout puisque Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Nos pronostics Slovénie Serbie

► Le pari « Victoire Serbie » est coté à 1,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 1,87 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Vlahovic buteur » est coté à 2,80 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

La Slovénie veut enchaîner

La Slovénie s’est qualifiée pour ce championnat d’Europe 2024 en finissant en seconde position de sa poule derrière le Danemark. Le hasard a voulu que ces 2 sélections se retrouvent dans le même groupe lors de cet Euro. Pour son entrée en lice dans la compétition, la sélection slovène a obtenu un bon nul contre les Danois (1-1). Menée au score à la suite de l’ouverture du score d’Eriksen, la Slovénie a réagi en fin de rencontre par le défenseur Janza. Ce point est au final mérité pour les partenaires de Jan Oblak qui ont lutté pour revenir au score. Arrivée en confiance, la Slovénie a seulement perdu un match lors des 13 derniers qu’elle a disputés. Quelques mois avant le début de cet Euro, les Slovènes avaient réalisé un exploit en dominant le Portugal en amical, qui se présente comme l’un des favoris pour le titre.

La Serbie minée par les egos

Sur le papier, la Serbie possède un effectif de qualité qui devrait lui permettre d’être compétitif face aux meilleures nations européennes. Deuxième de son groupe derrière la Hongrie, la sélection serbe s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour un championnat d’Europe. Pour son entrée en lice, les Serbes avaient fort à faire face à l’un des favoris, l’Angleterre. Pas bien rentrés dans leur match, les Serbes ont été punis sur la première opportunité des Anglais. Progressivement, la bande à Stojkovic s’est remise dans le match mais a eu des difficultés à se montrer dangereuse. Entré en cours de jeu, Dusan Tadic a eu des mots qui risquent de mettre de l’huile sur le feu dans la sélection serbe. En effet, l’ancien joueur de l’Ajax n’a pas compris pourquoi il n’avait pas été titularisé alors qu’il est le meilleur élément de son équipe. Les quelques jours de préparation avant cette opposition face à la Slovénie s’annoncent agités chez les serbes.

Du changement chez les Serbes

Le sélectionneur Kek ne devrait pas changer grand-chose dans son XI. Le joueur du Panathinaikos Verbic pourrait être l’une des surprises en prenant la place d’un milieu de côté. Pour tenter de remporter cette opposition face à la Serbie, le groupe slovène compte sur son duo d’attaque composé de Sporar et Sesko. L’attaquant de Leipzig est l’une des pépites à ce poste tant recherché en Europe. En face, Stojkovic va devoir gérer les égos de son groupe avec notamment Mitrovic et Tadic, loin d’aller passer leurs vacances ensemble. Ce dernier a critiqué les choix de son sélectionneur et pourrait être aligné ce jeudi pour apporter sa technique. Entrés en cours de jeu, les Mladenovic et Ilic devraient pouvoir s’appuyer sur leurs bonnes performances pour enchainer contre la Slovénie. Annoncé comme un futur crack, Samardzic est quant à lui resté sur le banc contre l’Angleterre.

Les compositions probables pour ce Slovénie – Serbie :

Slovénie : Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar (ou Verbic) – Sporar, Sesko. Serbie : Rajkovic- Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic – Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic – Tadic (ou Milinkovic-Savic), Mitrovic, Vlahovic.

La Serbie se réveille

Mal rentrée dans son match face à l’Angleterre, la Serbie s’est ensuite reprise sans pouvoir mettre à difficulté son adversaire. Ce jeudi, les hommes de Stojkovic jouent gros dans l’optique de la qualification. Supérieurs techniquement, les Serbes devraient pouvoir s’offrir une finale face au Danemark en vue des 8e de finale. Attendu parmi les grands attaquants de ce tournoi, Vlahovic et Mitrovic vont devoir montrer plus que leur production face à l’Angleterre.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Slovénie Serbie

Vous avez envie de parier sur ce Slovénie – Serbie sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Slovénie Serbie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU Sport

– Un 1er pari remboursé en Bonus de 100€ avec Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Slovénie Serbie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Cotes Slovénie Serbie : les meilleures cotes et meilleurs bonus pour parier sur le match de l’Euro 2024