Le récap du jour : bal et masque !

Il y avait de belles choses à se mettre sous la dent ce jeudi. Alors que la Slovénie pensait gagner pour la première fois de son histoire un match dans un Euro, Jović a claqué une tête pour permettre à la Serbie de rester en vie dans le groupe C (1-1). Malgré le premier pion dans la compet’ d’Harry Kane, l‘Angleterre n’a pas dissipé ses doutes et a concédé le nul (1-1) face à une belle équipe du Danemark. Sinon, l’Espagne, bien aidée par un CSC de Riccardo Calafiori, a maîtrisé l’Italie sur la plus petite des marges dans le choc de la journée (1-0). Suffisant pour s’assurer la tête du groupe B et donc être le premier qualifié pour les huitièmes de finale. Satanée malédiction So Foot.

Il a déjà gagné sa place pour l’équipe type : Žan Karničnik

Non, il n’y aura pas de jeu de mot pénible sur son nom de famille. À la place, nous préférons vous présenter Žan Karničnik, latéral droit slovène au parcours modeste, buteur contre la Serbie ce jeudi. Pour faire simple : Karničnik s’est offert une sublime chevauchée pour ouvrir le score face aux Serbes et être élu homme du match, lui qui évolue à Celje, champion de Slovénie. Une bonne affaire à saisir pour un club de Ligue 1 ? En tout cas, la porte est ouverte, le garçon de 29 ans expliquant qu’il avait choisi de rester au pays pour ne pas hypothéquer ses chances de participer à l’Euro. « Mais une fois le tournoi terminé, je pourrai envisager de partir à l’étranger si l’occasion se présente. » Il n’y a plus qu’à commander de nouveaux caractères pour le flocage, et l’offre peut partir.

🏆 #EURO2024 👊 Žan Karničnik LIBÈRE la SLOVÉNIE d'une reprise à bout portant après une contre-attaque PARFAITE !!! 📈 Les Slovènes prennent (temporairement) la tête du groupe C #beINEURO2024 #SLOSER https://t.co/qdx4Iw0h0Z — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 20, 2024

Fan zone : Scottish pipé

Vous n’aimez pas les paquets sous kilt ? Peut-être aimerez vous les bonbons sans emballage. C’est en tout cas la proposition faite par ce supporter de l’Écosse, laissé en liberté à Cologne en marge du match nul des siens contre la Suisse (1-1). Les miches à l’air, la tête brûlée s’est effectivement offert un plongeon glacé dans le Rhin, en ayant la décence de garder ses chaussettes. Des grammes d’alcool en plus, quelques centimètres en moins.

La stat pas piquée des Teutons : 114 km/h

À l’image du magnifique but marqué par Morten Hjulmand – un pétard des 30 mètres flashé à 114 km/h et permettant au Danemark de revenir à hauteur de l’Angleterre –, les Danish Dynamite adorent frapper de loin. La preuve : face aux Three Lions, Christian Eriksen et ses partenaires ont tenté leur chance en dehors de la surface à 10 reprises. Une tendance globale puisque 13 buts ont été inscrits en dehors des 16 mètres sur les 17 premières rencontres dans l’Euro. Déjà plus que sur l’ensemble de la Coupe du Monde 2022 (12 en 64 matches).

30 – With a shot from 30.9m, Morten Hjulmand scored the furthest goal at the EURO since Mikkel Damsgaard with… Denmark against… England in the 2021 semi-final (31.7m). Habit. pic.twitter.com/I3qroKDDgA — OptaJean (@OptaJean) June 20, 2024

Dites « Käse » :

L’Italie n’a peut-être pas réussi à battre l’Espagne (1-0), mais la Squadra Azzura peut compter sur ses supporters pour gagner le match en tribune. La preuve en image avec ce magnifique duo représentant les légendaires Mario et Luigi, qu’on ne présente plus. Par contre, il faut qu’on vous le dise : à l’origine, Mario n’était pas italien. Désolé.

De l’autre côté du mur :

Pour ce premier jour de l’été, douze départements étaient placés en vigilance orange et deux autres en rouge pour les crues. Fort pour un 20 juin. Sinon, plusieurs centaines de personnes sont rassemblées place de la Bastille, à Paris, pour dénoncer l’antisémitisme et les violences sexistes et sexuelles, à la suite notamment du viol dont a été victime une jeune fille de 12 ans à Courbevoie, samedi dernier. De son côté, Jordan Bardella a déclaré mot pour mot devant les patrons du MEDEF : « au bout de six mois, un étranger sur le sol français qui n’a pas d’activité sera amené à rentrer dans son pays ». Toujours au sujet du travail, les abeilles ne peuvent plus butiner normalement car la pluie lave les fleurs. Dans un reportage de France Inter, on a même appris qu’elles pourraient mourir de faim puisqu’elles ne peuvent plus produire de nectar. Elles aussi tu vas les expulser, Jordan ?

Französische Qualität

Et soudain, un concert de clics. Ce jeudi, au Leipzig Stadion, les photographes ont tous tourné leurs objectifs vers… Kylian Mbappé. Ils l’ont vu enfiler un masque, au loin, et ont pu découvrir le style tricolore de la protection du capitaine des Bleus, victime d’une fracture du nez : un masque bleu-blanc-rouge, avec un coq, deux étoiles et les initiales « KM », logo de la marque du Kyks. On ne sait pas encore si l’attaquant sera apte à débuter la rencontre face aux Pays-Bas, mais une chose est (quasiment) sûre : il ne devrait pas pouvoir se pointer sur le terrain avec son nouveau joujou. Le règlement de l’UEFA indique en effet qu’un potentiel équipement médical doit être « de couleur unie et ne doit présenter aucune identification de l’équipe ni du fabricant. » Tant pis pour les photos !

La Dégaine du jour, avec Dégaine :

La saison des ananas, c’est dans six mois. À Gelsenkirchen pourtant, une xérophyte excellente balle au pied a fait son apparition sous le nom de Nico Williams. L’ailier espagnol aux dreadlocks fortement semblables au fruit tropical a en effet rendu chèvre les défenseurs italiens, et a symbolisé l’impressionnante (mais courte) victoire de la Roja sur la Nazionale (1-0). Williams n’a que 21 ans, imaginez quand il sera mûr…

