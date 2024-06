Qui va gagner le groupe C de l’Euro 2024 ? L’Angleterre domine naturellement

L’Angleterre fait partie des favoris pour la victoire finale, donc la première place dans ce groupe abordable est presque logique et devrait lui revenir. Aux côtés de Danois et Slovènes moyennement inspirés lors de la phase de qualification, et de Serbes toujours aussi irréguliers et qualifiés de justesse, les Three Lions et leur armada offensive devraient dérouler et prendre la première place. Difficile de dire qui va les accompagner, même si la Slovénie semble sur le papier trop juste pour rivaliser.

La sélection danoise sera emmenée par son buteur déjà titulaire indiscutable en sélection et à Manchester United, Rasmus Hojlund. Le jeune homme de 21 ans a inscrit 10 buts en PL, mais surtout 5 buts en 6 matchs de C1 et 7 buts en 8 journées de qualifications pour cet Euro. Il pourrait marquer plus de buts que ses coéquipiers, ses plus gros « concurrents » étant Wind et Dolberg, deux joueurs qui ne sont pas sûrs d’être titulaires.

