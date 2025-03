Thomas Tuchel s’interdit de chanter l’hymne

Allemand, pas (encore ?) anglais.

Sélectionneur des Three Lions, Thomas Tuchel a indiqué en conférence de presse qu’il ne chanterait pas l’hymne du pays. Pas tout de suite, en tout cas. « Peut-être que je dois m’immerger davantage dans la culture et gagner mon droit auprès des joueurs, des supporters… Pour que tout le monde se dise : “Il devrait le chanter, maintenant. C’est l’un des nôtres, c’est le manager anglais.” »

Et l’entraîneur de continuer : « L’hymne national est très puissant, émouvant et significatif. Je serai fier d’être sur le banc à la tête de l’équipe nationale anglaise, cela signifie beaucoup pour moi. C’est tellement significatif, tellement émouvant et tellement puissant que je dois gagner mon droit de le chanter. »

Peut-être que ça évitera de la pluie, aussi.

Un petit nouveau et un revenant dans la première liste de Thomas Tuchel avec l’Angleterre