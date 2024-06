L’Écosse tient tête à la Suisse

Écosse 1-1 Suisse

Buts : Schär (13e, CSC) pour la Tartan Army // Shaqiri (26e) pour les Helvètes

Au programme ce mercredi soir à Cologne : grosse baston. Pour leur deuxième sortie respective dans ce groupe A de l’Euro 2024, Écosse et Suisse avaient les crocs : les uns pour survivre après une déroute contre l’Allemagne, les autres pour décrocher une qualif en huitième. Mission doublement validée après une opposition de style qui aura finalement accouché d’un nul à la sueur du front des 22 acteurs (1-1). Les hommes de Murat Yakın ont quasiment empoché leur billet pour les huitièmes de finale, et la Tartan Army s’est retrouvée une consistance pour croire encore à la suite.

La merveille bisannuelle de Shaqiri

Si les Suisses ont cru se balader devant des hommes en kilt, ce n’était pas pour ce mercredi. Logique, puisque le stade de Cologne a vu les Écossais prendre les devants dès le premier quart d’heure. Le service en retrait à l’entrée de la surface d’Andrew Robertson est parvenu à trouver Scott McTominay, oublié, dont l’enroulé pied droit a malencontreusement été détourné dans sa lucarne par Fabian Schär (1-0, 13e). Encore une réalisation pour l’ami CSC et petite surprise. Mais l’alerte rouge est vite déclenchée par la Suisse. En effet, dix minutes plus tard, Xherdan Shaqiri se charge de remettre tout le monde à égalité d’un missile en lucarne – dont il a fait sa spécialité lors de chaque tournoi – conséquence d’un ballon mal renvoyé par Anthony Ralston (1-1, 26e). Entame de feu, avant le calme plat.

Ndoye et des cartons

La suite sera effectivement moins glorieuse. Le malchanceux, mais hyperactif Dan Ndoye aurait ainsi pu mettre les Rouges (en blanc pour l’occasion) devant, mais son face-à-face avec Angus Gunn a d’abord été perdu (32e), avant que son but de renard ne lui soit refusé pour un hors-jeu du talon (34e). Du côté écossais, pas grand-chose à signaler d’autre, si ce n’est trois cartons jaunes, les projections destructrices de McTominay et une intensité physique que l’on qualifiera de « caractéristique ». D’ailleurs, Kieran Tierney en paiera les frais, sorti sur civière avec visiblement le genou en vrac. La dernière situation sera dès lors à mettre au crédit des Suisses et des deux entrants Fabian Rieder et Zeki Amdouni, le premier trouvant le second d’un joli centre, mal conclu de la tête au point de penalty (88e). Pas de vainqueur donc, mais un bon pas vers les huitièmes pour les Helvètes. L’Écosse, elle, devra cartonner la Hongrie lors de la dernière journée pour espérer gratter une place de meilleur troisième.

Écosse (5-4-1) : Gunn – Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna, 61e), Robertson – McTominay, Gilmour (McLean, 79e), McGregor, McGinn (Christie, 90e) – Adams (Shankland, 90e+1). Sélectionneur : Steve Clarke.

Suisse (3-4-2) : Sommer – Rodríguez, Akanji, Schär – Shaqiri (Embolo, 60e), Freuler (Sierro, 75e), Xhaka, Widmer (Stergiou, 86e) – Vargas (Rieder, 75e), Ndoye (Amdouni, 86e), Aebischer. Sélectionneur : Murat Yakın.

