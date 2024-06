Pronostic Ecosse Suisse : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Ce mercredi, on vous donne nos pronostics sur l’affiche Écosse – Suisse, et Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€.

Nos pronostics Écosse Suisse

L’Écosse en danger

L’Écosse avait l’honneur d’ouvrir ce championnat d’Europe 2024 face au pays hôte, l’Allemagne. Cette distinction n’a pas réussi aux hommes de Steve Clarke qui a vu son équipe couler face à la puissance collective allemande. Si la prestation des partenaires de Manuel Neuer est à souligner, celle des partenaires de McGinn est à oublier. Réputés pour leur fighting spirit, les Écossais ont failli dans leurs valeurs traditionnelles que sont l’engagement et la combativité. Ce mercredi, l’Écosse joue gros dans l’optique de la qualification car elle doit prendre des points et combler une différence de buts défavorable. Pour cela, Steve Clarke a dû pointer les manques de son équipe qui avait réussi il y a peu de temps à s’imposer contre l’Espagne (2-0) en éliminatoires. La défaite face à l’Allemagne confirme les difficultés écossaises depuis septembre 2023. En effet, les joueurs au Tartan ont seulement remporté une rencontre lors des 10 dernières disputées, et cela face à Gibraltar. Dès que le niveau s’élève, l’Écosse souffre et cela s’est vérifié face à l’Allemagne.

Une Suisse retrouvée

Afin de se qualifier pour cet Euro, la Suisse a connu quelques difficultés sur son parcours puisqu’elle a fini en seconde position de son groupe derrière la Roumanie. La sélection helvète reste tout de même une valeur sûre puisqu’elle parvient à se qualifier pour chaque phase finale des grandes compétitions depuis plusieurs années. Quart de finaliste de l’Euro 2020, la Nati s’était hissée en 8e de finale du Mondial au Qatar, stoppée par une épidémie. Pour son entrée en lice dans cet Euro, des interrogations subsistaient sur l’actuel niveau des hommes de Murat Yakin. Ces derniers ont vite répondu en se montrant très entreprenants et en ouvrant le score par la surprise Duah. Impliqué sur le premier but, Aebischer a ensuite aggravé la marque. Malgré la réaction hongroise au retour des vestiaires, la Nati a vite repris les commandes du match et s’est offert une fin tranquille avec un très beau but d’Embolo, qui a profité de la fébrilité défensive des Hongrois. Ce mercredi, les partenaires de Xhaka sont bien placés pour décrocher leur qualif’ pour les 8e de finale et ne vont pas vouloir galvauder cette chance.

Du changement en Écosse, la Suisse avec les mêmes joueurs

Ce mercredi, Steve Clarke devrait opérer des changements dans son XI. Aligné en défense, Porteous a été expulsé et devrait être suppléé par Hanley. La technique d’un Billy Gilmour pourrait être précieuse aux côtés de McGinn et McTominay. En attaque, Armstrong pourrait également être une solution envisagée par Clarke. Murat Yakin avait surpris pour sa première composition avec les titularisations des Duah et Aebischer. Ces éléments ont donné raison à leur sélectionneur puisqu’ils ont été décisifs sur les 2 premiers buts de la Suisse. A leurs côtés, les Ndoye, Xhaka ou Freuler ont été solides. De plus, le banc a aussi apporté avec un Embolo auteur d’un très joli but. Le Monégasque postule pour débuter après avoir été longtemps blessé.

Les compositions probables pour ce Écosse – Suisse :

Écosse : Gunn – Hendry, Cooper, Tierney – Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson – McGinn, Adams (ou Armstrong), Christie. Suisse : Sommer – Schär, Akanji, Ricardo Rodriguez – Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye – Aebischer, Vargas – Embolo (ou Duah).

Une Suisse séduisante fait le job face à l’Écosse

Ces deux sélections arrivent sur deux dynamiques opposées puisque l’Écosse est déjà au pied du mur tandis que la Nati est en pleine confiance. Auteur d’une prestation intéressante face à la Hongrie, la Suisse devrait s’appuyer sur son expérience pour contenir les velléités écossaises. Performante en contres, la Suisse pourrait également rapidement faire douter les hommes de Steve Clarke. De plus, Yakin semble disposer de plus de solutions sur son banc que le sélectionneur écossais, dépendant des performances de ses cadres Robertson, McGinn et McTominay. Logiquement, la Suisse devrait s’imposer et filer vers les 8e de finale.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

