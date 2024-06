Le Danemark laisse l'Angleterre avec ses doutes

Danemark 1-1 Angleterre

Buts : Hjulmand (34e) pour le Danemark // Kane (18e) pour l’Angleterre.

Une meute de questions aura tourné autour de la bulle entourant l’équipe d’Angleterre durant un peu moins de 96 heures : pourquoi Harry Kane n’a-t-il touché que deux ballons au cours de la première période face à la Serbie ? Comment juger la performance de Phil Foden ? Et celle de Trent Alexander-Arnold, aligné au milieu aux côtés de Declan Rice ? Fallait-il se satisfaire de ce qu’ont proposé les Three Lions dimanche soir dernier, à Gelsenkirchen ? Gareth Southgate, lui, l’était globalement et n’attendait qu’une chose du deuxième match face au Danemark, remake de la demi-finale du dernier Euro : revoir le même spectacle, en un tout petit peu mieux, soit le numéro d’une équipe minimisant les événements du match, contrôlant à l’extrême et ne concédant quasiment rien. Le dompteur de lions a été mis en échec.

Au milieu d’un Deutsche Bank Park fermé en prévision de la pluie, ce qui a vite donné l’impression d’être propulsé à l’intérieur d’un caisson de basse, ses hommes ont pourtant d’abord plutôt respecté son souhait, maîtrisant nettement les vingt premières minutes sur une pelouse flinguée, éteignant rapidement les possessions danoises et ouvrant même logiquement le score grâce à un Harry Kane vorace au bout d’un centre de Walker consécutif à une erreur de Kristiansen (0-1, 18e). Problème : ce premier coup de pétard a réveillé un kop rouge déchaîné derrière le but de Pickford et, surtout, un Danemark redevenu agressif et qui trouvé des espaces entre les lignes blanches sans le moindre souci. Si l’Angleterre a dans un premier temps brillé dans l’exercice de la défense de sa surface tout en suffoquant sévèrement, elle a fini par glisser à onze minutes de la pause sur un missile envoyé à 114 km/h par Morten Hjulmand à la suite d’une perte de balle de Kane (1-1, 34e), confirmant que cet Euro était bien (enfin) celui des aventuriers du tir lointain. D’un coup, dans les tribunes de Francfort, la meute de questions a alors, évidemment, repointé le bout de son nez.

Les désirs rouges

Un homme – Harry Kane – s’est retrouvé au centre des coups, mais c’est finalement Alexander-Arnold, que l’on ne reverra certainement plus dans ce rôle, qui a été évacué après moins de dix minutes en seconde période. Son remplaçant, Conor Gallagher, a alors accompagné son entrée d’un décalage vers Saka et a vu Phil Foden envoyer un caramel sur le poteau gauche de Schmeichel, lançant un deuxième acte ping-pong, où le Danemark a finalement continué à appuyer sur les doutes anglais. À vingt minutes de la fin, Gareth Southgate a alors agi : exit de trois cadres (Kane, Foden, Saka) sous les sifflets pour trois autres armes (Bowen, Eze, Watkins), dont la dernière a vite été utilisée pour buter sur Schmeichel après une ouverture de Bellingham. En réponse, Pierre-Emile Højbjerg a tenté sa chance de loin, mais Pickford s’est bien détendu, signe que malgré les désirs rouges, plus rien ne bougerait, même si on n’oubliera pas un énième sauvetage de Guéhi en fin de match, une énorme occasion pour Christensen et un nouveau frisson généré par Højbjerg. Oui, ce groupe C sera excitant jusqu’au bout et le Danemark bouge encore. L’Angleterre, elle, a du boulot. Beaucoup de boulot.

Danemark (3-4-2-1) : Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Mæhle, Hjulmand (Nørgaard, 82e) Højbjerg, Kristiansen (Bah, 57e) – Wind (Damsgaard, 57e), Eriksen (Skov Olsen, 82e) – Højlund (Poulsen, 67e). Sélectionneur : Kasper Hjulmand.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier – Alexander-Arnold (Gallagher, 54e), Rice – Saka (Eze, 69e), Bellingham, Foden (Bowen, 69e) – Kane (Watkins, 69e). Sélectionneur : Gareth Southgate.