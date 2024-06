Pronostic Danemark Angleterre : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

La 2e journée de la phase de poules de l’Euro 2024 se poursuit ce jeudi ! On vous donne nos pronostics Danemark Angleterre et 15€ offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur Danemark Angleterre !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code SOFOOT15 pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Pronostics Danemark Angleterre : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score Exact : Angleterre gagne 3-1 » est coté à 14,00 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15.

Nos pronostics Danemark Angleterre

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 1,62 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Les 2 équipes marquent » est coté à 2,05 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Kane buteur » est coté à 2,30 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Le Danemark veut prendre sa revanche

La dernière opposition entre le Danemark et l’Angleterre remonte à l’Euro 2020, où les Danois s’étaient inclinés lors de la prolongation en demi-finales. Les hommes de Kasper Hjulmand ont toujours en travers de la gorge ce revers et espèrent prendre leur revanche en 2024. Depuis cette opposition, la sélection danoise s’est qualifiée pour le Mondial 2022 où elle n’a pas brillé en étant sortie dès la phase de poules. Ensuite, les Vikings ont souffert pour se qualifier en concédant des défaites surprises sur leur parcours au Kazakhstan et contre l’Irlande du Nord. Finalement, les partenaires de Kasper Schmeichel ont assuré l’essentiel. Pour débuter cet Euro, le Danemark a pris les commandes de son match par Eriksen, buteur symbole, 4 ans après son malaise lors de l’Euro 2020. Toutefois, les Danois ont semblé connaître une baisse physique à l’heure de jeu qui a permis à la Slovénie (1-1) de revenir. Ce jeudi, les Danois sont au pied du mur à la veillle d’affronter l’Angleterre.

L’Angleterre monte en puissance

Sélection phare des dernières compétitions internationales, l’Angleterre est l’un des grands candidats pour le titre final lors de cet Euro 2024. Pour leur entrée en lice, les hommes de Southgate ont fait le job à défaut d’être brillants. En effet, les Anglais ont ouvert le score par l’irremplaçable Bellingham sur leur première opportunité. Par la suite, la sélection des Three Lions a maîtrisé le match sans trop concéder de fautes mais n’a jamais su imposer son jeu. Ce jeudi, l’adversité sera un peu plus élevée et on va pouvoir jauger le niveau actuel des Anglais qui se montrent souvent efficaces face à des sélections à leur portée mais qui rencontrent plus de difficultés face aux grosses cylindrées. On se souvient récemment de la défaite contre le Brésil ou du nul face à la Belgique.

Du classique des deux côtés

Kasper Hjulmand devrait s’appuyer sur un groupe similaire pour affronter l’Angleterre. On pense en premier lieu au maître à jouer de cette équipe, Christian Eriksen, buteur lors du 1er match. Dans ce schéma en 3-4-1-2, le trio défensif devrait être maintenu avec Christensen, Andersen et Vestergaard. L’un des rares changements possibles pourrait venir du milieu ou Mæhle pourrait être en balance avec Bah sur le côté. Offensivement, Wind a été actif face à la Slovénie, tandis que son compère Hojlund sort d’une prestation décevante. L’attaquant de Man U devrait conserver sa place mais va devoir élever le curseur. De son côté, Gareth Soutgate a surpris son monde en n’écartant plusieurs joueurs cadres de la sélection, avec Rashford, Sterling, Sancho, Maddison, Grealish ou Maguire non retenus pour disputer cet Euro. Le technicien s’appuie sur de jeunes joueurs à l’image des Eze, Wharton ou Guehi. Défensivement, l’Angleterre devrait repartir avec son quatuor Trippier, Guehi, Stones et Walker. Luke Shaw, présent, est toujours blessé et devrait revenir pour le dernier match de poule ou l’éventuel 8e de finale. Au milieu, la seule incertitude concerne Trent Alexander-Arnold dont la prestation fut loin d’être convaincante face à la Serbie, et il pourrait être remplacé par Gallagher. Pour le reste, Rice, Saka, Foden, Kane et Bellingham sont indéboulonnables. Le joueur du Real Madrid a été le meilleur élément de son équipe lors de la 1re journée tandis que l’attaquant du Bayern a certes touché la barre mais n’a rien démontré.

Les compositions probables pour ce Danemark Angleterre : Danemark : Schmeichel – Christensen, Andersen, Vestergaard – Bah (ou maehle), Højbjerg, Hjulmand (Norgaard), Kristiansen- Ericksen – Hojlund, Wind. Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Rice, Alexander-Arnold – Saka, Bellingham, Foden – Kane.

Les Anglais enchaînent contre le Danemark

En remportant son premier match, l’Angleterre s’est mise dans de bonnes dispositions pour la qualification en 8es de finale. Ce jeudi, les partenaires de Kane vont s’attacher à s’imposer pour s’offrir une dernière rencontre tranquille face à la Slovénie. Pour parvenir à cela, la sélection des Three Lions compte évidemment sur Bellingham, toujours aussi actif, mais aussi sur le réveil de Kane, auteur d’un premier match bien pâle. Supérieure et mieux armée que son adversaire, l’Angleterre devrait enchaîner et se qualifier ainsi pour les 8es de finale.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Danemark Angleterre

Vous avez envie de parier sur ce Danemark – Angleterre sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Danemark – Angleterre avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Danemark Angleterre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !