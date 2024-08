Il n’y pas que Kylian Mbappé qui peut racheter des clubs !

C’est la drôle d’histoire du jour : alors qu’il venait de quitter l’Espanyol Barcelone, Martin Braithwaite souhaiterait… racheter l’Espanyol Barcelone. Ce sont en tout cas les informations de Marca, qui raconte que le joueur danois n’aurait que peu goûté à la manière dont il se serait fait traiter par son ancien club, et aurait donc choisi de le racheter, presque en guise de pied de nez. Alors que l’Espanyol fêtait sa montée en Liga, Braithwaite avait déjà récemment mis la pagaille avec une certaine déclaration. « Il y a un an, le club m’a fait une offre de prolongation, mais il m’a manqué de respect. Voyons s’ils veulent que je reste ici, car l’offre que j’ai reçue il y a un an montre qu’ils ne me font pas confiance », avait-il dit en fin de saison, avant donc de s’en aller. Pour rappel, l’attaquant est considéré comme l’un des footballeurs actuels les plus riches, ayant bâti sa fortune avec divers investissements dans différents pays.

Autrement dit : la direction actuelle de l’Espanyol a chaud aux fesses.

