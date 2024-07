Le rachat du SM Caen par le fonds d’investissement de Kylian Mbappé officialisé

Mbappé va goûter aux kebabs sauce magic beau gosse de Caen.

C’est désormais officiel : Coalition Capital le fonds d’investissement de Kylian Mbappé est le nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen après avoir racheté 80% des parts du club, auparavant détenus par Oaktree, l’entreprise américaine de gestion d’actifs propriétaire de l’Inter Milan. L’annonce a été officialisée par le club sur ses réseaux sociaux par un communiqué.

Coalition Capital annonce la reprise des parts d'Oaktree dans le @SMCaen aux côtés de PAC Invest. #SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 31, 2024

Selon les informations de L’Équipe la transaction tournerait autour de 15 millions d’euros. PAC Invest et son fondateur Pierre-Antoine Capton restent actionnaires du club avec 20% des parts et s’associeront donc à Coalition Capital. Ziad Hammoud, directeur général de Interconnected Ventures dont fait partie Coalition Capital, déclare : « En tant qu’investisseur principal dans ce projet, nous sommes très enthousiastes à l’idée de poursuivre le développement du Stade Malherbe Caen, auprès de PAC Invest. […] Nous sommes déterminés à créer un environnement où les jeunes talents pourront s’épanouir et où le club pourra défendre avec force et ambition son identité. » Englué en Ligue 2 depuis la saison 2019-2020, le Stade Malherbe de Caen pose peut-être les premiers jalons de son renouveau et s’offre une bouffée d’air frais économique.

Enfin une action concrétisée pour Mbappé cet été.

