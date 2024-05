L’Inter passe sous pavillon américain

Goodbye Suning, hello Oaktree.

L’Inter a officiellement dit, ce mercredi, au revoir à la famille Zhang et à Suning, l’entreprise chinoise propriétaire du club nerazzurri depuis 2016, en raison de l’impossibilité de la compagnie chinoise de rembourser ses dettes. Suning avait jusqu’à ce mardi pour rembourser le prêt de trois ans à hauteur de 275 millions d’euros contracté durant le Covid-19. Le club italien est donc désormais vendu au fonds d’investissement américain Oaktree pour un solde total de 395 millions d’euros.

L’annonce a été faite ce mercredi dans un communiqué publié sur le site officiel de l’Inter. Par l’intermédiaire de son directeur général Alejandro Cano, Oaktree a tenu à présenter son projet et à rassurer les supporters interistes : « Nous nous engageons à assurer le succès à long terme des Nerrazzurri et nous pensons que nos ambitions pour le club rejoignent celles de ses tifosi passionnés en Italie et dans le monde entier. Notre premier objectif est d’assurer la stabilité opérationnelle et financière du club. »

