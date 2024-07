Le beau geste de Yacine Adli envers Álvaro Morata

Le groupe vit bien.

Champion d’Europe avec l’Espagne, le capitaine de la Roja Álvaro Morata a rejoint ce vendredi l’AC Milan en provenance de l’Atlético de Madrid. Très critiqué dans son pays, au point d’exprimer publiquement son mal-être, Morata a donc trouvé une échappatoire en rejoignant la Lombardie et, en bon prince, le Milanais Yacine Adli lui a laissé le numéro 7, avec lequel l’Espagnol joue en sélection. Un geste classe de la part du milieu de terrain, que Morata a tenu à remercier publiquement, en postant une story sur son compte Instagram : « On ne se connaît pas encore, mais tu m’as fait un très beau geste. Merci, on se voit bientôt. »

Obviamente también llegó la respuesta de Yacine Adli. Es un tipazo. pic.twitter.com/Zb4KwUUcMC — AC Milan TMN (@MilanTMN) July 19, 2024

D’après le site officiel de l’AC Milan, Yacine Adli aurait pris le numéro 94, le code du département du Val-de-Marne, où il est né. Le joueur franco-algérien a répondu au message de son futur coéquipier : « Je te souhaite de marquer beaucoup de buts avec ce maillot. À très vite. »

Déjà des mamours milanais, ça promet pour la suite.

Álvaro Morata à Milan