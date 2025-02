João Félix fan de l’AC Milan et de Kaká

Joyeux Félix

Arrivé il y a une semaine en Italie du côté de Milan, João Félix semble avoir trouvé un bon climat sportif en Lombardie. Après avoir marqué dès ses premières foulées à San Siro face à la Roma, l’attaquant portugais a déclaré sa flamme au club milanais en conférence de presse, dans des propos rapportés par La Gazzetta Dello Sport.

L’idole Kaká

« Lorsque vous arrivez à Milan, vous comprenez pourquoi c’est l’un des plus grands clubs d’Europe, pose-t-il. J’ai rejoint Milan en prêt pour six mois mais s’il y a une chance de rester là au-delà de cette saison… J’aimerais vraiment ! » Ce qui ne serait pas du luxe pour un joueur déjà trop habitué à changer de destination tous les six mois.

Premiers frissons, premières enflammades, avec des comparaisons avec Kaká, lui aussi passé par l’AC Milan. « C’est mon joueur préféré, assure João Félix. Je ne lui ai jamais parlé du fait que je suis venu ici, mais je lui ai parlé dans le passé. C’est une idole, je ne peux pas me comparer à lui mais j’aimerais pouvoir répéter ce qu’il a fait à Milan. »

Il y a encore du chemin.

