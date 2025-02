L’AC Milan officialise le prêt de João Félix

Cette fois, c’est la bonne ?

Le joyau lisboète João Félix était promis à briller, mais il continue de chercher chaussure à son pied. Cette fois, le plus si jeune Portugais se tourne à 25 ans vers l’AC Milan, où il sera prêté jusqu’à la fin de la saison, sans obligation d’achat.

Chelsea et sa banque de joueurs se retrouvent à devoir distribuer des prêts aux quatre coins de l’Occident. Félix, en galère avec les Blues (11 buts en 40 matchs) concernant le temps de jeu et de la confiance, a trouvé une belle opportunité de rebond en Lombardie. L’opération coûtera 6 millions d’euros aux Italiens. Aux côtés de Leão, et coaché par Conçeicão, il arborera le numéro 79. Si vous aviez oublié, c’était celui qu’il portait au début de sa carrière à Benfica, où il réalisa une saison à 15 buts et 7 passes en 26 matchs, âgé seulement de 18 ans !

La légende raconte que le Phénix renait de ses cendres : Félix est-il de l’espèce de cet oiseau rare?

Ibrahimović raconte les coulisses du départ de Bennacer à l’OM