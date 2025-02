Une erreur de Maignan profite à Feyenoord

Feyenoord 1-0 AC Milan

But : Paixão (3e)

Danse de mauvais goût pour Magic Mike.

L’AC Milan s’est incliné sur la pelouse de Feyenoord (1-0) dans ce match aller des barrages de Ligue des champions. Cueilli à froid, Mike Maignan est coupable d’une vilaine faute de main sur un tir relativement peu dangereux d’Igor Paixão et permet aux Néerlandais de prendre l’avantage très tôt dans la rencontre (1-0, 3e).

Oh l'erreur de Mike Maignan ! 😳 La faute de main du gardien français permet au Feyenoord d'ouvrir le score après 3 minutes face à Milan 🥶#FEYMIL | #UCL pic.twitter.com/vOgYSe55yj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Les autres Français du Milan dans le dur

Pendant qu’Anis Hadj Moussa donnait beaucoup de fil à retordre à Theo Hernandez dans le couloir, Youssouf Fofana a bien failli coûter un penalty aux Milanais, mais le ballon semble avoir rebondi sur son dos plus que sur son bras (20e). De quoi souffler un bon coup et enfin se mettre à l’attaque. La frappe de João Félix est facilement stoppée (32e), alors que Rafael Leão se fait reprendre par deux fois à quelques mètres du but (34e, 41e).

Malgré la frayeur provoquée par Paixão, dont le tir lointain a heurté la transversale en première période (38e), l’AC Milan n’a pas affiché un visage plus conquérant au retour des vestiaires. Alors que Feyenoord se contentait de quelques contres, les Italiens ne sont pas montrés dangereux, hormis un tir lointain non cadré de Tijjani Reijnders (71e) ou une frappe molle de Félix (89e).

Soirée compliquée pour les Francesi.

