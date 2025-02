Santiago Giménez s'envole pour Milan

Vendre ton meilleur buteur à l’équipe que tu vas affronter en barrages de C1 deux semaines plus tard ? Audacieux.

Feyenoord donne le bâton. Santiago Giménez quitte le club néerlandais et pose ses valises à Milan, direction la Serie A. L’attaquant de 23 ans, international mexicain rejoint les Milanais contre un chèque de 35 millions d’euros. Il pourra être aligné par l’AC Milan face à l’équipe de Rotterdam le 12 février.

La cartoucherie

Fils de l’ancien international argentin Christian Giménez, mais Mexicain et Italien sur le passeport, le natif de Buenos Aires marche sur l’eau cette saison : 16 pions, 3 caviars en 19 matchs d’Eredivisie, plus 5 buts en 5 matchs en Ligue des champions avec un doublé contre le Bayern mais aussi des buts face à Manchester City, le Sparta Prague et Lille. Bref, le gars sait y faire.

Assez en tout cas pour que l’AC Milan en fasse sa priorité, histoire de mettre fin au naufrage collectif en attaque et remplacer Morata, parti tenter sa chance en Turquie.

Reste à voir s’il résistera au pressing Sérgio Conceição.

