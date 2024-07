Le penalty fou accordé à Flamengo

Alors ça, c’est peut-être une première.

On vous le dit d’entrée, l’arbitre a pris la bonne décision. Alors qu’avait lieu hier la rencontre entre Flamengo et Criciuma, pour le compte de la 18e journée du Brasileirão, une scène assez lunaire s’est déroulée à cinq minutes du terme, alors que le score était encore de 1-1. Sur une passe de Giorgian de Arrascaeta vers Everton, l’attaquant de Flamengo s’est retourné dans la surface adverse pour centrer, sauf que Gustavo Barreto, défenseur de Criciuma, est venu taper dans le ballon au moment du centre… avec un autre ballon. Lancé sur le terrain en pleine action, la vidéo ne montre pas par qui, cette seconde gonfle est restée dans la surface, jusqu’à ce que Barreto ne s’en serve pour annihiler l’action adverse. Un comportement sanctionné d’un penalty selon l’article 12.4 des lois du jeu et ce, même si l’arbitre est en droit d’arrêter le jeu si un second ballon est sur le terrain.

Já tinha visto um pênalti desse? Segunda bola em campo, jogador do Criciúma chutou-a na que estava em jogo. Falta. Dentro da área. Pênalti. Gabigol bateu e marcou para o Flamengo. pic.twitter.com/CgLYkxKFNN — ge (@geglobo) July 20, 2024

Les textes officiels stipulent ainsi que : « Si un joueur qui se trouve sur le terrain […] lance ou botte un objet (y compris un ballon) vers […] le ballon du match, alors le jeu reprendra par un coup franc direct à l’endroit où il a (ou aurait) heurté la personne ou le ballon […] si cet endroit est dans la surface de réparation du joueur fautif, un penalty sera accordé ». Un penalty de la victoire finalement transformé par l’ancien interiste, Gabriel Barbosa, entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place d’un ancien de Ligue 1, Gerson et qui offrira la victoire aux siens.

Encore une preuve que le manque de fair-play, ça ne paye pas.

