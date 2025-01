Danilo n’est pas fan de la nouvelle Juventus

Un nouveau coup au moral.

Danilo a débarqué à Flamengo, mais la Vieille Dame n’a pas quitté son cœur. Lors de sa présentation officielle avec le club carioca, l’ancien capitaine de la Juve a lâché quelques vérités, dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, sur ses derniers mois compliqués à Turin.

Une perte d’identité

Sans donner de noms, il évoque des tensions en interne et une planification qui l’a poussé vers la sortie pour des raisons autres que sportives. « J’ai beaucoup souffert. Je ne pense pas que cela vaille la peine de citer des noms, a-t-il expliqué. La Juventus a toujours été une famille, elle a toujours été attentive aux détails et à l’aspect humain. Cela s’est un peu perdu au cours des six derniers mois, et je pense que les derniers résultats et événements sont en grande partie dus à la perte de cette identité, de la famille, de l’attention aux détails, du soin du côté humain des joueurs. Si nous revenons sur cette voie le plus vite possible, les résultats reviendront. »

Des bisbilles de famille, ça arrive à tout le monde.

Flamengo dit au revoir à David Luiz