Héctor Bellerín milite pour l'égalité salariale dans le football

Le Jules Koundé espagnol.

Déjà engagé pour l’environnement, comme il l’avait confié à So Foot en 2022, pour un changement des mentalités dans le foot ou encore pour une responsabilisation des footballeurs, Héctor Bellerín s’est cette fois-ci exprimé sur le sujet de l’égalité salariale entre les sexes dans le football. Un sujet récurrent ces dernières années mais qui n’avancent pas vraiment d’un point de vue global, malgré les améliorations obtenues aux États-Unis ou au Danemark. Invité sur le podcast de la Cadena SER, « En clave de Rhodes », le latéral droit a porté haut et fort les besoins d’une revue des salaires du monde du football, tout en insistant sur le rôle des hommes dans cette quête.

⚽🗣️ La opinión de @HectorBellerin sobre el fútbol femenino: « Lo que sé y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo » 🎧 Ya puedes escuchar el nuevo programa de #EnClavedeRhodes en @SERPodcast https://t.co/HJG9pkgHXP pic.twitter.com/5hO0MFSucT — Cadena SER (@La_SER) July 20, 2024

D’une clarté absolue, il a ainsi pris position pour que les femmes touchent autant que les hommes : « Ce que je veux et ce qui est juste, c’est que nous gagnions tous la même chose, que nous soyons tous des professionnels égaux, que nous ayons tous les mêmes droits et qu’il y ait une égalité ». Et s’il ne sait pas encore par où commencer, il sait d’où cela doit venir. « Ce que je sais, c’est que nous, dans le football masculin, devons être les premiers à aider. Nous avons la plateforme, nous avons les ressources, a-t-il annoncé, avant de mettre en garde le monde du foot, d’un risque de décalage avec le reste de la société. Ça commence par nous, car la société est déjà en train d’opérer ce changement ». Surtout, il a tenu à insister sur le fait que personne n’avait rien à perdre à arriver à l’égalité. « Les gens pensent que l’on va nous prendre une part du gâteau. C’est tout le contraire, ce sera mieux pour tout le monde. »

Il est arrière droit, mais aussi l’arrière des droits des femmes.

En fin de contrat avec Liverpool, Adrián retrouve le Real Betis, son club formateur