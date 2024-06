Les équipes nationales danoises seront désormais sur un pied d’égalité

Les Danois n’ont pas fini d’être à la pointe du changement.

Déjà régulièrement porte-étendard des différentes luttes sociales auxquelles ils peuvent participer, comme leurs récentes actions lors du Mondial qatari, les Danois ont fait un nouveau pas vers l’égalité homme femme au sein de leur fédération. En effet, un accord vient d’être conclu entre le syndicat des joueurs (Spillerforeningen) et la fédération pour que les deux équipes nationales soient rémunérées à la même hauteur et bénéficient des mêmes conditions de traitement lors de leur séjour en sélection. Une avancée majeure, saluée par la FIFPro, la fédération internationale des associations de footballeurs professionnels.

❌ The men’s team refused a pay raise 💰 Equal basic pay for both teams 🛡️ An insurance coverage upgrade

🇩🇰 The Danish men’s team, with their union @Spillerforening, struck a new deal with the Danish Football Association that ensures equal conditions for the women’s team.

