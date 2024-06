L’Inter s’est trouvé une nouvelle marotte.

Le champion d’Italie en titre a annoncé ce mardi dans un communiqué la nomination d’un nouveau président, en la personne de Giuseppe Marotta. L’Italien de 67 ans était directeur sportif du club depuis 2018, et sa nomination fait suite au changement de propriétaire du club, intervenu fin mai. Pour rappel, à la suite de l’incapacité pour Suning, l’entreprise chinoise anciennement propriétaire du club, de rembourser ses dettes, c’est le fonds d’investissement Oaktree qui a pris la relève.

F.C. Internazionale Milano S.p.A. annuncia la proposta di nomina di Giuseppe Marotta a Presidente e i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 4, 2024

Dans le communiqué du club, le groupe américain vante « l’expérience », « la passion » et « le dévouement » du Lombard, « acquis au cours d’une brillante carrière dans le monde du football ». Sous son mandat de directeur sportif, l’Inter Milan a remporté deux titres de champion d’Italie (2021, 2024) et deux Coupes d’Italie (2022, 2023), en plus d’être finaliste de la Ligue des champions en 2023. Le groupe américain a également proposé de nouveaux membres pour le conseil d’administration du club.

Reste plus qu’à attendre la prolongation de Lautaro Martinez.

M’Baye Niang sauve Empoli, Frosinone relégué en Serie B