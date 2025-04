En direct : Bayern Munich - Inter Milan (1-2)

COUP DE SIFFLET FINAL DANS CE QUART DE FINALE ALLER ENTRE LE BAYERN MUNICH ET L'INTER MILAN ! Au terme d'un match kiffant et renversant, ce sont les Italiens qui prennent une belle option en prévision du match retour dans une semaine grâce à cette victoire 2 à 1. On a déjà hâte d'être mercredi prochain ! Bonne fin de soirée à tous et reposez-vous bien pour les autres matchs qui nous attendent demain soir !!