Amicaux : Lille frustré, Montpellier résiste, Lens et Rennes assurent

Les écuries de L1 étaient pour la plupart sur le pont en ce samedi 20 juillet.

On le sait, les amicaux ne veulent rien dire mais certaines des formations de la Ligue 1 2024-2025 ont passé un meilleur samedi que d’autres alors que la préparation estivale se poursuit. En fin de matinée, face à la sensation de la saison 2023-2024, Montpellier a tenu le choc face à Gérone (3-3) grâce notamment à un doublé de l’immortel Wahbi Khazri. Dans l’après-midi, malgré des incidents entre supporters, le RC Lens sauce Will Still a pris le dessus sur Louvain (1-0) via un but tardif de Wesley Saïd tandis que Rennes a pris le dessus sur Laval (2-1) avec notamment un pion de la nouvelle recrue danoise, Albert Grønbæk. À noter aussi le carton logique du Havre de Didier Digard face à Fougères (7-0), club de cinquième division, permis notamment par un triplé de Daler Kuzyaev. Pas de victoire en revanche pour Saint-Étienne face à Clermont (1-1) comme pour Monaco face aux Autrichiens de Sturm Graz (2-2) ou pour les Lillois de Pep Genesio face à Genk (2-2).

Les résultats des amicaux du samedi 20 juillet :

Gérone (ESP) 3-3 Montpellier

Louvain (BEL) 0-1 Lens

Hambourg (ALL, D2) 4-2 Nantes

Le Havre 7-0 Fougères (N3)

Le Mans (N1) 2-0 Angers

Brest 1-1 Lorient (L2)

Laval (L2) 1-2 Rennes

Toulouse 2-2 Pau (L2)

Sturm Graz (AUT) 2-2 Monaco

Saint-Étienne 1-1 Clermont (L2)

Genk (BEL) 2-2 Lille

Franck Haise vire Danso du groupe