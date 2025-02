Un match de suspension pour Jean-Louis Gasset et Will Still après leur altercation

En tribunes, messieurs.

Jean-Louis Gasset et Will Still ont été sanctionnés d’un match de suspension par la commission de discipline de la LFP, suite à leur altercation lors de Montpellier-Lens, assorti d’une rencontre de sursis en plus pour le coach du MHSC. Les techniciens montpelliérain et lensois s’étaient pris la tête à la 26e minute lors d’une consultation VAR, après laquelle un but lensois avait finalement été refusé. Ils avaient tous les deux été exclus et forcés de rejoindre les tribunes, bras dessus-dessous.

🟥🟥L’entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset, et son homologue de Lens, Will Still, ont été expulsés simultanément après une altercation bien que les deux se soient excusés dans l'immédiat. pic.twitter.com/hR4FhrMVZc — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 2, 2025

Cette sanction interdit aux deux coachs d’exercer toute fonction officielle, et d’accéder au banc de touche et au vestiaire des arbitres. Ce sera donc Ghislain Printant, adjoint de Gasset, qui sera sur le banc montpelliérain pour le déplacement à Strasbourg. Côté Sang et Or, Will Still sera supplée par ses frères et adjoints Edward et Nicolas pour affronter Nice, également à l’extérieur.

Deux Still peuvent en cacher un autre.

