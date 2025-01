Lens calme les ardeurs de Montpellier

Montpellier 0-2 Lens

Buts : Nzola (1re), Agbonifo (61e)

Deux sans trois, c’est possible, oui.

Lens a privé le relégable Montpellier d’un troisième succès d’affilée en s’imposant à La Mosson vendredi soir (0-2). Il ne fallait pas arriver en retard : servi par Adrien Thomasson, M’Bala Nzola a poussé le ballon au fond au bout de 34 secondes de jeu (0-1, 1re). Goduine Koyalipou pensait ensuite faire le break, sauf que son but a été refusé pour une faute. Dans la confusion, le tatillon Bastien Dechepy a expulsé Will Still et Jean-Louis Gasset en même temps alors que leur prise de bec n’avait rien de bien méchant (26e).

🟥² | Will Still et Jean-Louis Gasset se sont unis contre l’arbitre après leur exclusion ! 🤣👀 #MHSCRCL pic.twitter.com/WbO7uhZ9Jy — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 31, 2025

La Mosson a cru à l’égalisation de Khalil Fayad avant la pause, mais la position de hors-jeu d’Andy Delort a vite ramené le public sur terre (45e+2). Quelques centimètres qui coûtent cher à l’arrivée, puisque Jeremy Agbonifo (19 ans), tout juste entré en jeu, a mis le Racing à l’abri en bonifiant la nouvelle offrande de Thomasson (0-2, 61e). Le contrat est rempli : Lens gagne deux places et éjecte le voisin lillois du top 5. Les Ch’tis iront d’ailleurs à Nice, quatrième du classement, samedi prochain, pour un duel qui sentira bon l’Europe.

Le « Haisico », messieurs-dames !

Montpellier se remet à y croire, service minimum pour Lens