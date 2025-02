En Ligue 2, le Paris FC met la pression sur Lorient après un match fou, Caen peut y croire

Encore dix journées, attention…

En Ligue 2, le sprint final débarque, et avec lui le suspense. Pour la montée déjà : le Paris FC revient à hauteur de Lorient. Dunkerque et Metz, qui n’ont pas joué ce vendredi soir, ne traînent pas loin derrière. Pour la descente, Clermont, Martigues et Caen devront se battre jusqu’au bout.

Paris coleader

Le Paris FC est allé s’imposer à Annecy (3-2) dans un match avec deux cartons rouges (pour Annecy), un jaune pour Laurent Guyot, agacé des décisions arbitrales, et une victoire étriquée qui laisse Annecy stagner à la sixième place, à dix points du leader. Jean-Philippe Krasso et Ilan Kebbal, deux leaders de Stéphane Gilli, ont marqué. Il était l’heure de savoir si Annecy allait jouer la montée. Le FCA le sait : cela sera compliqué. Comme Laval, qui, une semaine après avoir scalpé le leader lorientais, s’est fait surprendre en toute fin de match par Martigues (0-1) à cause (ou grâce) à Steve Solvet sur coup de pied arrêté. Le coach lavallois Olivier Frapolli, ancien joueur de Martigues, devait bien ça.

Clermont va souffrir

Grâce à ce succès, Martigues revient à un point de Clermont, barragiste, et deux du Red Star. Et derrière, le vent normand souffle. Caen est sorti de son trou (normand), et a renoué avec le succès en terres auvergnates (1-0). Sans Romain Thomas et Yann M’Vila, le club de Michel Der Zakarian (Caen, plus Clermont) a gagné pour la première fois en Ligue 2 depuis le 2 novembre. Ouf. Pourtant, Alexandre Mendy, le meilleur buteur de son histoire, avait raté une panenka sur penalty. Comme la semaine dernière.

[📺LIVE] ⚽️#Ligue2BKT 🎙️ Michel Der Zakarian (@SMCaen) croit toujours au maintien du SM Caen en Ligue 2 ! 👀#beINLIGUE2 pic.twitter.com/fhco3SMydK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2025

But de la soirée (et de la saison ?) à Troyes

Alors que Bastia n’aura plus grand-chose à jouer jusqu’à fin mai, Troyes a fait la malle aux Corses (2-0) et se donne de l’air. Rafiki Saïd a marqué d’un but qu’il s’est fait tout seul : un contrôle pas terrible après un centre de son compatriote Ismaël Boura, une autre touche pour se monter le ballon, et un ciseau parfait (12e). Cyriaque Irié a doublé la mise. Pau, qui n’aura pas grand-chose à faire non plus, s’est rassuré à domicile contre Grenoble (1-0). Après cinq matchs sans victoire et cinq buts encaissés au Nouste Camp lors du dernier match, il fallait bien ça.

⚽️ #Ligue2BKT 🚨 ARRÊTEZ TOUT !!! 🚨 😍 On tient le BUT DE LA SAISON en LIGUE 2 !!! 💫💥 Un enchainement SUBLIME signé Rafiki Saïd#ESTACSCB pic.twitter.com/qypBkBuF5s — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 28, 2025

Autant de buts en un match que durant les quatre autres, c’est aussi ça la Ligue 2.

FC Annecy 2-3 Paris FC

Buts : Larose (19e) et Ganiou (61e) pour les Annéciens // Krasso (10e), Kebbal (57e) et Camara (62e) pour les Franciliens

Expulsions : Bane (42e) et Cissé (84e) côté Annecy

Pau FC 1-0 Grenoble

But : Mboup (50e) pour les Palois

Expulsion : Tchaptchet (14e) côté Grenoble

Laval 0-1 Martigues

But : Solvet (90e + 5) pour les Martégaux

Troyes 2-0 Bastia

Buts : Saïd (12e) et Irié (53e) pour les Troyens

Clermont 0-1 Caen

But : Coulibaly (86e) pour les Caennais

