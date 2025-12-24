S’abonner au mag
Un ex-joueur allemand décède au ski dans un terrible accident de télésiège

À la veille de Noël, le football allemand est en deuil.

Ce mardi, le VfB Stuttgart a annoncé la disparition tragique de Sebastian Hertner, à l’âge de 34 ans. Formé et passé par la réserve de Stuttgart, l’ex-défenseur qui avait pris sa retraite l’été dernier n’a pas survécu à une chute de 70 mètres depuis un télésiège alors qu’il était au ski au Monténégro, le dimanche 21 décembre dernier.

Éjecté après la collision entre deux nacelles du télésiège, Hertner est la victime d’une défaillance technique du télésiège, et n’est donc pas responsable de ce qui lui est arrivé. Sa femme, elle, est restée coincée dans le télésiège et s’en sort avec un traumatisme crânien et une fracture à la jambe.

Une carrière entre la D2 et les basses divisions allemandes

Le club de Stuttgart « pleure la disparition de son ancien jeune joueur » ce mardi, qui a également évolué dans la réserve de Schalke, au Munich 1860 ou encore à Darmstadt. Lors de sa disparition, il se trouvait dans la station hivernale de Žabljak.

Beaucoup trop jeune pour s’en aller ainsi.

Newcastle claque près de 80 millions d’euros pour Nick Woltemade

