Un ex-joueur allemand décède au ski dans un terrible accident de télésiège

À la veille de Noël, le football allemand est en deuil.

Ce mardi, le VfB Stuttgart a annoncé la disparition tragique de Sebastian Hertner, à l’âge de 34 ans. Formé et passé par la réserve de Stuttgart, l’ex-défenseur qui avait pris sa retraite l’été dernier n’a pas survécu à une chute de 70 mètres depuis un télésiège alors qu’il était au ski au Monténégro, le dimanche 21 décembre dernier.

Éjecté après la collision entre deux nacelles du télésiège, Hertner est la victime d’une défaillance technique du télésiège, et n’est donc pas responsable de ce qui lui est arrivé. Sa femme, elle, est restée coincée dans le télésiège et s’en sort avec un traumatisme crânien et une fracture à la jambe.

Der VfB trauert um seinen ehemaligen Nachwuchsspieler Sebastian Hertner, der im Alter von 34 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben gekommen ist. Sieben Jahre lang trug Sebastian Hertner das Trikot mit dem roten Brustring und bestritt 65 Spiele für den VfB II in der 3.… pic.twitter.com/L7WGIvg07d — VfB Nachwuchs (@jungundwild) December 23, 2025

Une carrière entre la D2 et les basses divisions allemandes

Le club de Stuttgart « pleure la disparition de son ancien jeune joueur » ce mardi, qui a également évolué dans la réserve de Schalke, au Munich 1860 ou encore à Darmstadt. Lors de sa disparition, il se trouvait dans la station hivernale de Žabljak.

Beaucoup trop jeune pour s’en aller ainsi.

