Une gardienne de Liverpool sanctionnée après une remarque raciste

Pas une première impression réussie. Comme le rapporte le Guardian, la gardienne de Liverpool Rafaela Borggräfe a été sanctionnée par la FA d’une suspension de six matchs pour des propos racistes.

La joueuse de 25 ans devra également participer à un programme de sensibilisation. La FA punit ainsi Borggräfe pour une remarque raciste qu’elle aurait faite l’été dernier, peu après son transfert depuis le SC Fribourg, lors de la préparation de la saison.

Le club en collaboration avec la fédération

Plus précisément, l’Allemande aurait tenu un commentaire faisant référence à la couleur de peau (sans plus de précisions) avant la séance officielle de photos de l’équipe. Cette information a été confirmée par ses coéquipières et des membres du club lors de l’enquête de la FA, lancée en septembre 2025. Borggräfe a accepté sa sanction et, selon l’entraîneur de Liverpool, Gareth Taylor, elle a déjà purgé cinq des six matchs de suspension.

« L’équipe et le club ont agi de manière appropriée. Nous avons soutenu la FA dans cette enquête », a réagi le coach des Reds. Après toute cette histoire, il est peu probable que Borggräfe retrouve un poste de titulaire dans les buts après la fin de sa suspension, sachant que Liverpool a présenté la semaine dernière la nouvelle gardienne suédoise Jennifer Falk.

Chelsea humilie Liverpool

