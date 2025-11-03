Une joueuse de Liverpool évacuée sur civière après un violent choc à la nuque

Le pire a été évité.

Grosse inquiétude du côté de Liverpool. Ce dimanche, Mia Enderby a vu sa rencontre face à Tottenham se transformer en cauchemar. L’attaquante espoir anglaise de 20 ans s’est violemment blessée à la nuque après une mauvaise réception, forçant l’arbitre à interrompre le match plus d’un quart d’heure.

Le staff médical est rapidement intervenu pour immobiliser la joueuse, placée sous minerve et masque à oxygène avant d’être transportée à l’hôpital sous les applaudissements du public.

She’s being stretched off, very slowly. pic.twitter.com/zdiUXGaYKf — Charlotte Henry (@charlotteahenry) November 2, 2025

22 minutes d’arrêt de jeu

La blessure d’Enderby a complètement figé la rencontre, finalement perdue 2-1 par les Reds. Pas de miracle, donc, sur la pelouse ni au tableau d’affichage. « Ce n’est jamais agréable à voir, j’espère qu’elle va bien », a soufflé son entraîneur Gareth Taylor après la rencontre, visiblement secoué.

En attendant d’en savoir plus sur l’état de santé de la jeune internationale espoir, Liverpool s’enfonce un peu plus : six matchs de championnat, six défaites, et une infirmerie qui se transforme en salle d’attente, déjà remplie par Marie Hobinger et Sophie Roman Haug, toutes deux victimes d’une rupture du ligament croisé.

Chez les hommes, ça va (un tout petit peu) mieux.

