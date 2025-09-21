Matt Beard, entraîneur légendaire de l’équipe féminine de Liverpool, est décédé

Année noire pour Liverpool.

Quelques mois après le décès de Diogo Jota, Liverpool pleure à nouveau le décès d’un de leur membre historique puisque Matt Beard, légendaire entraîneur de l’équipe féminine des Reds, est décédé à 47 ans. Il avait notamment permis à Liverpool de remporter la Women’s Super League en 2013 et 2014 avant de revenir au club en 2021 pour ramener les Scousers dans l’élite.

Liverpool Football Club is deeply shocked and saddened by the sudden passing of former LFC Women manager Matt Beard. The thoughts of everyone at the club are with Matt’s family and friends at this devastating time. — Liverpool FC (@LFC) September 20, 2025

Celui qui a aussi coaché les équipes féminines de Chelsea, Millwall, West Ham ou encore Burnley, qu’il a quitté cet été, a reçu de nombreux hommages à l’image de son club de Liverpool – « Matt n’était pas seulement un manager extrêmement engagé et performant, c’était aussi une personne d’une réelle intégrité et d’une grande chaleur, dont tous ceux avec qui il a travaillé au club se souviendront toujours avec une affection sincère. » – ou encore de Emma Hayes, Alessia Russo et Kenza Dali qui a cotoyé Matt Beard à West Ham : « Mon papa anglais, comme j’aime t’appeler. Je ne serais pas là où j’en suis aujourd’hui sans toi. J’ai le cœur brisé. Tu vas me manquer. Chaque fois que je mettrai les pieds sur un terrain, tu seras avec moi. »

My English dad, as I like to call you I wouldn't be where I am today without you. I'm heartbroken You were so special.The hugs,the laughter I will miss you Every time I step onto a pitch, you will be with me. My sincere thoughts go out to Debbie,Scott, Harry and Ellie. I love you pic.twitter.com/dr1Ryx9Pl9 — Kenza DALI (@KenzaDali) September 21, 2025

Arsenal s’offre la recrue la plus chère de l’histoire du foot féminin