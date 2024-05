Les féminines de Liverpool ont trouvé un nouveau stade

Anfield en ligne de mire ?

Habituées au vétuste terrain de Prenton Park, les féminines de Liverpool vont désormais jouer sur la pelouse du Totally Wicked Stadium. Elles partageront les 18 000 places de l’enceinte avec la réserve de l’équipe masculine des Reds et le club de rugby à XIII de St.Helens. Dans un communiqué partagé sur X, la direction de Liverpool a précisé que « le stade continuera d’être la propriété du St. Helens RFC », mais qu’au vu de la saison de rugby, qui « s’étend de février à septembre, le LFC Women sera l’unique occupant du stade pendant près de la moitié de la saison ».

A new home from 2024/25 and another positive step forward on our journey 🙌 pic.twitter.com/R8RfRPpj2z

— Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) May 3, 2024