Didier Deschamps n'a pas d'informations sur le voyage de Kylian Mbappé en Suède

Fêtera-t-il son anniversaire en Suède ?

Invité de Téléfoot ce dimanche matin, Didier Deschamps a réagi à la virée suédoise de son capitaine Kylian Mbappé. Et il a fait du Didier Deschamps, toujours très évasif : « Une sortie nocturne ? Je ne suis pas l’actualité des joueurs qui ne sont pas là. Kylian suit un programme avec son club, le Real Madrid, je ne sais pas s’il était off, s’il était là-bas ou pas. Comme tout joueur international, il suit un programme, jour off ou pas off. […] Si les joueurs sont sur des jours off, ils ont la liberté de faire ce qu’ils veulent. »

Le sélectionneur a également abordé le match contre la Belgique, ce lundi. « Il y aura quelques changements. » Et Tchouaméni capitaine ? « S’il va bien et s’il joue, il sera capitaine. »

Merci DD.

