Domenico Tedesco pense que la Belgique « peut faire quelque chose d’historique face à la France »

Rien que ça.

C’est dire s’ils ne sont pas confiants. La Belgique reçoit ce lundi la France dans son stade du Roi-Baudouin, et ne se revendique pas vraiment favorite. Les deux voisins s’affrontent pour la troisième fois depuis la victoire des Bleus (1-0) lors de l’Euro, et le sélectionneur de la Belgique rappelle que ça n’a pas bien tourné pour les Belges. Le Plat Pays n’a pas battu les Bleus en compétition officielle depuis plus de 40 ans. « Je pense que l’on peut faire quelque chose d’historique, estime l’Italo-Allemand, interrogé en conférence de presse. Comme on aurait pu le faire en Italie, où on a pris un point [2-2 en supériorité numérique pendant 50 minutes]. On a besoin de vivre un jour fantastique, » a-t-il ajouté.

« Nous devrons être braves, comme nous l’avons été pendant les 30 premières minutes à Lyon. […] Nous avons besoin de nos supporters. Il n’est pas possible de presser l’équipe de France pendant 90 minutes, mais nous devons miser sur d’autres atouts : la profondeur, le fait de bien défendre notre but. »

Encore un qui n’a pas vu le match de l’équipe de France.

