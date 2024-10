Tielemans revient sur le coup de gueule de De Bruyne lors de France-Belgique

Youri-storique.

Il n’y a pas qu’en France que le sélectionneur doit miser sur la nouveauté pour élire son nouveau capitaine. En Belgique, en l’absence de Romelu Lukaku et de Kevin de Bruyne, Domenico Tedesco a choisi le biceps de Youri Tielemans pour déposer le brassard lors des deux prochains matchs face à l’Italie et la France. « Il faudra que plusieurs joueurs prennent leurs responsabilités, je ne serai pas le seul à le faire », a t-il savouré en conférence de presse.

« Il y a eu une bonne discussion avec Kevin »

Sa 74e sélection avec les Diables Rouges aura donc une saveur particulière pour l’ancien Monégasque, qui succède, même si ce n’est qu’un intérim, au milieu de terrain de Manchester City, en froid avec sa sélection depuis un petit moment maintenant. Lors de la dernière fête des voisins contre la France à Lyon, le milieu de terrain avait piqué une gueulante dans le vestiaire.

« Le message de Kevin n’était pas négatif. Il était frustré comme nous l’étions tous. On a eu une mauvaise réaction après le 1-0, on n’a plus fait le pressing comme c’était nécessaire. À la mi-temps, De Bruyne a dit des vérités. Mais c’étaient des choses basiques, comme être solidaire et courir ensemble pour l’équipe, a déroulé Tielemans. L’affaire est maintenant close, il y a eu une bonne discussion avec Kevin, il a compris que nous avons un groupe plus jeune qu’avant, mais nous prendrons malgré tout nos responsabilités. »

Deux victoires contre l’Italie puis la France, et tout sera oublié.

