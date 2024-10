Le défenseur belge Wout Faes connaît la stratégie pour battre la France !

Sur un malentendu, ça peut passer.

La fête des voisins entre la France et la Belgique, c’est déjà ce lundi ! Les Diables rouges parviendront-ils enfin à venir à bout de l’ogre français dans un stade Roi-Baudoin plein à craquer ? Pas si sûr, mais en conférence de presse, le défenseur des Diables rouges Wout Faes a livré quelques points d’amélioration pour (enfin) parvenir à mettre fin à la disette de victoires face aux Bleus, qui perdure depuis 40 ans en matchs officiels.

« Les deux rencontres récentes face aux Français étaient très différentes. On doit pouvoir jouer mieux pendant plus longtemps. Tu ne peux pas presser pendant 90 minutes. Je pense qu’on doit défendre plus en bloc, ça aurait pu nous aider afin de marquer, a expliqué l’ancien du stade de Reims. Il faut savoir être plus compact et compenser en groupe lorsqu’une faille apparaît dans notre jeu. »

C’est (encore) le soir ou jamais.

