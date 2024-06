Le match est lancé.

Après le match nul et vierge entre la Belgique et l’Ukraine, les Diables rouges se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l’Euro, où ils affronteront la France lundi soir. Une perspective qui n’effraie pas Wout Faes : « C’est une équipe avec beaucoup de stars, une grosse affiche. Il faudra être à 100 % si on veut être compétitifs. On n’a pas peur, a soufflé l’ancien défenseur de Reims. Je ne pense pas que les Français ont joué leur meilleur foot jusque-là, mais ça ne veut rien dire avant le huitième. On peut faire mal à n’importe qui. On est pas mal en défense (1 but encaissé). Mais il faudra défendre en équipe et ne pas être tout seul si on veut arrêter Mbappé et Dembélé. »

"On peut le faire, on croit en nos qualités." – Wout Faes préface déjà le match face à la France et revient sur les sifflets du public. 🗣️ #UKRBEL #RTLsports pic.twitter.com/CviGT8Q6Ea — RTL sports (@RTLsportsbe) June 26, 2024

Un état d’esprit que partage Amadou Onana : « La France sera favorite (lundi). On sait la qualité de ses joueurs. Mais ça ne leur fait pas du bien de voir qu’ils joueront la Belgique. Ils savent que l’on peut être très dangereux. » Le sélectionneur belge, Domenico Tedesco, veut y croire : « On y va pour gagner, on est ici pour être avec les meilleures équipes et c’est la raison pour laquelle on est qualifiés. Tout est possible. On a battu l’Allemagne (3-2 en amical le 28 mars 2023). On a fait match nul en Angleterre (2-2 à Wembley le 26 mars 2024). On peut challenger tout le monde. »

L’attente avant cette rencontre est insoutenable.

