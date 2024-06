Les Bleus retrouvent la Belgique en huitièmes de l'Euro !

Une fois de plus.

Les Bleus ont dû patienter jusqu’aux dernières minutes des ultimes rencontres d’un groupe E très indécis pour connaître le nom de son prochain adversaire à l’Euro qui sera… la Belgique. Après avoir perdu d’entrée contre la Slovaquie (0-1) puis battu la Roumanie (2-0), les Diables Rouges n’ont pas réussi à s’imposer contre l’Ukraine (0-0) dans une partie loin d’être passionnante, et ont également dû se contenter de la deuxième place. La France retrouvera donc son voisin à Düsseldorf, le 1er juillet à 18 heures pour tenter de perpétuer la tradition contre les Belges dans les compétitions majeures.

Cette confrontation va bien sûr raviver le souvenir de la demi-finale de Coupe du monde 2018, quand les Bleus l’avaient emporté grâce à un but de Samuel Umtiti, lors d’un match qui avait frustré la Belgique, qui n’a jamais battu la France dans un grand tournoi (défaites 4-2 et 3-1 aux Mondiaux 1986 et 1938, 5-0 à l’Euro 1984). Il y a deux ans, la bande à Didier Deschamps avait également refroidi les copains de Romelu Lukaku en arrachant la victoire en demies de la Ligue des nations (2-3). Après avoir vu les deux équipes boucler leur phase de poules avec deux buts marqués seulement, sans convaincre dans le jeu, il est difficile de se dire que le spectacle sera au rendez-vous lundi prochain.

La Belgique en huitièmes, le Portugal en quarts, l’Espagne ou l’Allemagne en demies : voilà un beau programme pour une épopée.

