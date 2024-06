La Slovaquie signe la première surprise de cet Euro

Belgique 0-1 Slovaquie

But : Schranz (7e) pour les Faucons

Présentée parmi les outsiders de cet Euro 2024, la Belgique s’est vautrée dès son entrée dans la compétition face à la Slovaquie (0-1), ce lundi. Esseulé en pointe de l’attaque, Romelu Lukaku a symbolisé les faiblesses du collectif belge. L’avant-centre historique a raté de nombreuses occasions et s’est heurté à deux buts refusés après visionnage de la vidéo. En face, les Slovaques ont été très entreprenants et n’ont jamais semblé tétanisés par leur ouverture du score précoce. Après l’Ukraine mise au tapis par la Roumanie, l’autre épouvantail du groupe E est tombé.

Quand Lukaku et la VAR ne sourient pas à la Belgique

Dès l’entame de match, Jérémy Doku a pourtant profité des largesses dans le bloc adverse pour démarrer un raid solitaire de près de 50 mètres, mais Kevin De Bruyne n’a pas réussi à reprendre son centre avant que Romelu Lukaku ne tombe sur Martin Dúbravka (3e). Après leurs premières minutes laborieuses, les Faucons ont ouvert le score en bénéficiant d’un dribble mal senti et d’une passe axiale ratée de Doku pour ouvrir le score. Au rebond après une frappe de Juraj Kucka, c’est Ivan Schranz qui se permet de tromper Koen Casteels entre les jambes pour faire trembler le Plat Pays (0-1, 7e). L’équipe de Francesco Calzona ne s’est pas repliée dans son camp pour autant et a continué de tenir tête aux Belges, en témoigne la tentative de demi-volée osée de Lukáš Haraslín qui oblige Casteels à sortir une horizontale (40e). Pas dans leurs pompes, les Diables rouges se sont montrés maladroits, à l’image de Leandro Trossard envoyant sa frappe au-dessus du but vide après une mauvaise relance (20e) ou de Lukaku qui ne profite pas des sorties hasardeuses de Dúbravka (5e, 42e).

L’avant-centre de l’AS Roma a bien pensé sauver les siens au retour des vestiaires en prolongeant une tête d’Amadou Onana pour (enfin) trouver le chemin des filets. Après un rapide arbitrage vidéo, l’égalisation est annulée à cause d’un hors-jeu… alors que le ballon semblait tout de même entré (56e). Trossard bute sur Dúbravka (59e), Lukaku envoie une énième frappe à côté (61e), Johan Bakayoko ne trouve rien d’autre que le genou de Dávid Hancko, pourtant seul sur la ligne (62e), et la Belgique continue de s’écœurer elle-même. Plus en difficulté dans le deuxième acte, les Repre ont longtemps fait le dos rond pour résister aux multiples assauts adverses, se permettant même de repartir à l’attaque avec une madjer de David Strelec pour son premier ballon du match (77e). Une nouvelle preuve de l’assurance de cette équipe. Pour enfoncer le clou au maximum, Romelu Lukaku – qui avait enfin fait les choses bien – a vu la VAR lui refuser un second but dans les derniers instants (88e) pour une main très légère de Loïs Openda en amont. Son compère De Bruyne n’a pas été plus en vue, à l’image d’une dernière frappe qui n’a inquiété personne (90e+3). Avant d’affronter les surprenants Roumains, les Diables rouges se mettent en mauvaise situation dès leur entrée en lice.

Belgique (4-2-3-1) : Casteels – Carrasco (Lukebakio, 83e), Debast, Faes, Castagne – Onana, Mangala (Bakayoko, 58e) – Trossard (Tielemans, 74e), De Bruyne, Doku (Openda, 83e) – Lukaku. Sélectionneur : Domenico Tedesco.

Slovaquie (4-3-3) : Dúbravka – Hancko, Škriniar, Vavro, Pekarík – Duda (Obert, 90e+4), Lobotka, Kucka – Haraslín (Suslov, 70e), Bozeník (Strelec, 70e), Schranz (Michal Ďuriš, 81e). Sélectionneur : Francesco Calzona.

