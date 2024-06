Pronostic Belgique Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Ce lundi, on vous donne nos pronostics Belgique Slovaquie, et Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 100€.

100€ remboursés en Freebets sur Belgique Slovaquie !

Le bonus Betclic est de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT100 :

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€.

En plus, contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Et ce n’est pas tout puisque Betclic vous donne la possibilité de retirer immédiatement vos gains !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Nos pronostics Belgique Slovaquie

► Le pari « Victoire Belgique » est coté à 1,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Lukaku buteur et son équipe gagne » est coté à 2,07 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Belgique gagne par 2 buts ou + » est coté à 2,16 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Une Belgique ambitieuse malgré tout

La Belgique fut l’une des nations les plus intéressantes des 10 dernières années. Portés par une génération dorée, les Diables rouges ont brillé, mais n’ont jamais su décrocher le graal. Éliminée dès la phase de poules lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, la sélection belge a tourné la page Roberto Martínez et a misé sur Domenico Tedesco. Le nouvel arrivé a réussi sa première mission de qualifier son équipe pour cet Euro 2024. Pour cela, les Belges ont remporté leur groupe dans lequel on retrouvait notamment une sélection autrichienne en plein progrès. Sur leur route, les Diables rouges ont notamment écarté la Suède. Pour préparer son championnat d’Europe, la Belgique a disputé deux rencontres amicales face à des nations largement à sa portée, avec des victoires face au Monténégro (2-0) et le Luxembourg (3-0). Ces répétitions générales ont surtout servi à ajuster l’équipe en prévision de cette opposition face à la Slovaquie.

La Slovaquie sans complexe

Déjà présente lors des éditions 2016 et 2020, la Slovaquie espère aller plus loin que les 8es de finale, stade atteint lors de l’Euro en France. Pour se qualifier pour ce championnat d’Europe, la sélection slovaque a réalisé un très bon parcours en éliminatoires, conclu en 2e position derrière le Portugal. Sur leur parcours, les hommes de Calzona, également entraîneur du Napoli en fin de saison, ont notamment dominé le Luxembourg, l’Islande et la Bosnie. Auteur d’une campagne de très bonne facture, la Slovaquie ne s’est inclinée qu’à 2 reprises contre l’ogre portugais. Les partenaires du Parisien Milan Škriniar arrivent sur une excellente forme, puisqu’ils ont été brillants lors de leurs 2 matchs amicaux de préparation, avec des victoires nettes face à Saint-Marin (4-0) et surtout contre le Pays de Galles (4-0). Lors de cet Euro, la Slovaquie n’aura rien à perdre et va jouer le coup à fond.

La Belgique autour de De Bruyne, la Slovaquie avec ses cadres

Tedesco a connu une entame délicate à la tête de la sélection belge, puisque Courtois n’a pas apprécié de ne pas avoir été choisi comme capitaine. Blessé toute la saison, le portier est revenu lors des dernières semaines, mais n’a pas été appelé. Si sportivement, cette absence peut être handicapante, la vie de groupe peut être soulagée, car des tensions existent entre le portier et certains joueurs comme Kevin De Bruyne. Le maître à jouer des Diables rouges devrait être au pic de sa forme, puisqu’il a seulement disputé 6 mois de compétition, où il a grandement aidé Man City à remporter une nouvelle Premier League. À ses côtés, on retrouvera Witsel, Lukaku, Tielemans, Trossard ou les plus jeunes Openda et De Ketelaere. En face, la Slovaquie s’appuiera sur un groupe des plus classiques dans lequel on retrouvera le vétéran Kucka, déjà présent lors des 2 dernières éditions. Cette sélection affiche quelques éléments de qualité évoluant dans les meilleurs clubs européens comme le portier Dubravka (Newcastle), Škriniar (PSG), Duda (Hellas Verone) et Lobotka (Napoli).

Les compositions probables pour ce Belgique – Slovaquie :

Belgique : Casteels – Castagne, Faes, Witsel, de Cuyper (ou Theate) – Mangala, Onana – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku. Slovaquie : Dubravka – Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko – Kucka, Lobotka, Duda – Schranz, Bozenik, Haraslin.

Les Diables rouges solides face à la Slovaquie

Marquée par son échec au Qatar, la Belgique veut rebondir lors de cet Euro 2014. Sur le papier, cette sélection semble moins armée que celle des frères Hazard, mais elle est peut-être plus unie. De plus, De Bruyne, Lukaku ou Witsel ont toujours cette envie de remporter un titre et seront accompagnés par des joueurs auteurs d’une saison intéressante comme Doku, Openda ou De Ketelaere. En manque de réussite au Qatar, Lukaku a signé une très grosse saison en matière de statistiques avec la Roma et il vient de marquer un doublé face au Luxembourg lors de la préparation. Face à une sélection à sa portée, la Belgique devrait lancer cet Euro de la meilleure des manières avec une victoire confortable contre la Slovaquie.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Belgique Slovaquie

Vous avez envie de parier sur ce Hongrie – Suisse sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Croatie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Belgique Slovaquie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Euro 2024 : 223€ à gagner avec la France et la Belgique !