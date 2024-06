Le récap du jour : no pain, no gain

Les premiers jours de cet Euro avaient fait tomber des records de buts marqués, alors les équipes engagées ce lundi ont décidé de lancer la semaine piano piano. Un message visiblement pas arrivé jusqu’en Roumanie, puisque les Tricolorii ont roulé sur une bien pâle Ukraine, parfaitement lancée par Nicolae Stanciu, déjà auteur de l’un des buts du tournoi (3-0). Le rythme s’est ensuite nettement calmé, la Belgique et Romelu Lukaku se heurtant inlassablement à la défense slovaque (et à la VAR), offrant la première surprise du tournoi (1-0). Enfin, pour la sixième fois de l’ère Deschamps, l’équipe de France s’est imposée face à l’Autriche (0-1). Un CSC malheureux de Maximilian Wöber suffit au bonheur des Bleus.

La technologie continue de se faire une place grandissante dans le football. Utilisé pour la première fois lors de cet Euro, le ballon connecté permet notamment de savoir s’il a été touché à un moment précis et a fait sa première victime : la Belgique de Loïs Openda, qui a bien commis une (légère) main avant l’égalisation de Romelu Lukaku, confirmée par une sorte d’électrocardiogramme. De son temps, Thierry Henry n’aura pas passé le détecteur de mensonges.

A crucial goal at the Euro’s just got ruled out for this, a touch so faint they needed an odd ECG-like contraption to figure it out.

If this is gaining an “unfair advantage”, common sense is long gone. pic.twitter.com/qNi0t20e9D

