Les scénarios de l’irrespirable groupe E

⇒ Scénario A : La Belgique et la Roumanie passent

Pour s’assurer de la qualification, et de la première place, les Belges doivent gagner. Les hommes de Domenico Tedesco ont compris l’enjeu et attaquent à tout-va face à des Ukrainiens qui sortent d’une belle prestation face à la Slovaquie (1-2). Et ça marche puisque Romelu Lukaku plante deux buts avant la pause… finalement refusés pour hors-jeu. Comme d’habitude, c’est donc Kevin De Bruyne qui doit faire le travail. Le génie belge dépose un superbe ballon au second poteau vers Jérémy Doku, qui bonifie l’offrande. Il reste 20 minutes à jouer, mais plus rien ne se passera à Stuttgart. À 200 km de là, les Roumains, emmenés par une hargne immense, marquent rapidement face aux Slovaques, submergés. Radu Drăgușin ouvre la tête sur corner, puis Dennis Man double la mise au terme d’un numéro dingue. Ivan Schranz réduit l’écart en fin de match, mais ce n’est suffisant. Les Belges terminent donc en tête devant la Roumanie. Avec trois points et moins de cartons jaunes que ces bouchers de Hongrois, les Ukrainiens terminent dans les meilleurs troisièmes.

1. Belgique, 6 pts / 2. Roumanie, 6 pts / 3. Ukraine, 3 pts / 4. Slovaquie, 3 pts

⇒ Scénario B : Catastrophe pour les Diables rouges

La peur de gagner ? Totalement. Face à des Ukrainiens déchaînés, les Belges sont tétanisés. La Sbyrna a été revigorée par sa seconde période face à la Slovaquie et capitalise sur cette bonne dynamique. La défense des Diables, que l’on savait fragile, se fait pilonner par Artem Dovbyk, Mykhailo Mudryk et Andriy Yarmolenko. C’est le buteur de Gérone qui fait plier la Belgique juste avant la pause en profitant d’une erreur de relance de Wout Faes. En revenant des vestiaires, Lukaku égalise… mais il est signalé en position de hors-jeu. Pas grave, le momentum est avec les Belges qui vont bien finir par recoller… Non. Les Ukrainiens tiennent le résultat au prix d’une volonté folle. Ils se permettent même de finir en tête de ce groupe E grâce au match nul soporifique (0-0) entre la Roumanie et la Slovaquie. Ce qui veut donc dire que les Diables finissent derniers. Avec quatre points, les Slovaques sont assurés de finir parmi les meilleurs troisièmes. Seum.

1. Ukraine, 6 pts / 2. Roumanie, 4 pts / 3. Slovaquie, 4 pts / 4. Belgique, 3 pts

⇒ Scénario C : Quatre à la suite

C’est la première fois de l’histoire que les quatre équipes d’un même groupe se trouvent à trois points après deux journées. Et pourquoi pas pousser l’histoire jusqu’au bout ? Face aux Roumains, les Slovaques jouent libérés et font mal sur leurs contres. C’est l’inévitable Schranz qui ouvre la marque pour les siens en première période. Mais comme face aux Ukrainiens, la Slovaquie perd en maîtrise et laisse les Tricolori revenir dans le match. C’est finalement sur une bonne frappe de Marius Marin que la Roumanie égalise à quinze minutes du coup de sifflet final. Dans le même temps, à Stuttgart, la Belgique domine l’Ukraine et ouvre même le score grâce à Kevin De Bruyne, à la réception d’un bon centre en retrait de Jérémy Doku. Mais les Diables perdent le fil de la partie et se font surprendre par deux fois. D’abord sur une frappe de Yarmolenko, puis sur une tête de Dovbyk. Les Belges sont menés et au bord du précipice… Finalement, c’est Lukaku, qui traîne dans la surface en fin de match, qui jaillit pour égaliser. Pour de vrai cette fois ! Tout le monde est à quatre points et c’est donc la Roumanie qui termine en tête avec moins de cartons jaunes que les Belges, deuxièmes et qui affronteront les Bleus en huitièmes de finale. La Slovaquie échoue à la troisième place, mais file tout de même en huitièmes, alors que l’Ukraine est éliminée.

1. Roumanie, 4 pts / 2. Belgique, 4 pts / 3. Slovaquie, 4 pts / 4. Ukraine, 4 pts

Le récap du jour : no pain, no gain