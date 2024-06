Milan sans remous.

En conférence de presse ce vendredi, le capitaine de la Slovaquie, Milan Škriniar, s’est montré confiant avant le huitième de finale de l’Euro contre l’Angleterre, dimanche après-midi. Le défenseur de 56 29 ans a déclaré croire en les chances de son équipe, qui a déjà réalisé un gros coup en battant la Belgique (1-0) lors de son premier match de poule : « On a perçu, en observant leurs matchs, que l’Angleterre n’était pas toujours à son meilleur niveau dans le jeu et qu’elle s’appuie beaucoup sur les qualités individuelles de ses joueurs. On est conscients qu’il s’agit d’une des meilleures formations présentes dans ces huitièmes, mais on aura notre chance si on se comporte vraiment comme une équipe, solidaire, soudée et accrocheuse. On a montré de cette manière qu’on pouvait battre n’importe qui, en nous imposant devant la Belgique ».

Škriniar a donc relevé à juste titre la petite forme de l’Angleterre à l’Euro, qui jusqu’à présent peine à convaincre. De son côté, la Slovaquie compte une victoire, une défaite (1-2 contre l’Ukraine) et un nul (1-1 contre la Roumanie), et espère bien (re)créer la surprise en battant un gros du tournoi. L’Angleterre et la Slovaquie se sont déjà affrontées lors d’un Euro : c’était en 2016 en phase de poules, et le score était resté nul et vierge. Cette année-là, la Repre avait atteint les huitièmes pour la première fois de son histoire, où elle s’était faite éliminer par l’Allemagne (3-0). L’objectif est donc d’aller chercher les quarts, ce qui serait historique pour ce pays de cinq millions d’habitants.

Petit mais puissant ?

