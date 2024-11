Viktor Gyökeres n’est « pas pressé de déménager »

Suis moi, je te fuis…

Buteur face à la Slovaquie samedi (2-1), Viktor Gyökeres a une nouvelle fois fait parler la poudre. Interrogé dans la foulée de la rencontre, l’attaquant suédois de 26 ans a refroidi tous ceux qui l’envoyaient loin du Sporting Portugal, avec qui il fait des merveilles cette saison (22 buts en 17 matchs).

Passer l’hiver au chaud

Courtisé par Manchester United, Gyökeres a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de plier bagage cet hiver, alors que son contrat actuel est valable jusqu’en 2028. Et tant pis si son ancien mentor, Rúben Amorim, vient d’être nommé chez les Red Devils. « Il signifiait beaucoup pour moi, car il m’a donné une opportunité et m’a fait beaucoup grandir, a-t-il confié en conférence de presse. Il a déjà plusieurs attaquants là-bas, donc nous verrons. Mais ce n’est pas une chose à laquelle je pense. » D’ailleurs, Amorim lui-même avait promis de ne pas dépouiller son ancien club et donc de laisser Super Viktor dans la capitale portugaise.

Et le Sporting dans tout ça ? « Évidemment, je veux jouer toute la saison avec le Sporting et je me sens bien là-bas, donc je ne suis pas pressé de déménager. Nous verrons le moment venu », a tranché l’ancien de Coventry.

Patience est mère de gros chéquier.

