Manchester United aurait trouvé son nouvel entraîneur

Viré lundi, remplacé mardi.

Manchester United avait donc déjà esquissé une liste en cas de départ d’Erik Ten Hag, qui n’a pas résisté à la défaite des Red Devils face à West Ham ce dimanche (2-1). Les Mancuniens ont trouvé le successeur du Batave : Rúben Amorim. Le Sporting Portugal, que dirige actuellement le coach, a confirmé ce mardi dans un communiqué transmis à la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) que « le Manchester United FC a exprimé son intérêt pour l’embauche de l’entraîneur Rúben Amorim […] et a exprimé son intérêt à verser au Sporting SAD la valeur de la clause susmentionnée ». La clause est fixée à dix millions d’euros.

🗣️ "I was expecting that question"

Ruben Amorim speaks to the Portuguese media after being linked to the vacant Manchester United manager rolepic.twitter.com/ORgescxcIA

