Ligue Europa : Manchester-Séville en quarts, la Juve pour le Sporting

De l’inédit et des surprises possibles.

Les matchs de 16es de finale terminés, place aux quarts. Du beau monde se bouscule au portillon de la C3, entre des cadors qui ont tenu leur rang et des nouveaux venus qui risquent de jouer les trouble-fêtes pour obtenir leur place dans le dernier carré. Grand favori, Manchester United recevra une troisième équipe espagnole consécutive pour ce nouveau tour avec les Andalous du Séville FC.

Un alléchant Juventus – Sporting est également au programme, tandis que les néophytes de l’Union Saint-Gilloise se rendra au match aller sur la pelouse du Bayer Leverkusen, bourreau de l’AS Monaco en barrage. La dernière rencontre sera une revanche de la dernière finale de Ligue Europa Conférence entre Feyenoord et l’AS Roma.

Manchester United – Séville FC

Juventus – Sporting CP

Bayer Leverkusen – Union Saint-Gilloise

Feyenoord – AS Roma

The quarter-finals are set! 👊 😍 Most exciting tie here? #UELdraw pic.twitter.com/jslA1pafqW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2023

A noter que l’on connait déjà les potentielles affiches des demi-finales, le vainqueur du match entre la Juve et le Sporting accueillera sur sa pelouse le vainqueur de Manchester United – Séville, tandis que celui qui sortira victorieux de la double confrontation entre Feyenoord et la Roma recevra le vainqueur de l’opposition entre Leverkusen et les Belges de l’Union Saint-Gilloise.

Rendez vous le 13 avril pour la phase aller de ces quarts-de-finale.

Pronostic Bayer Leverkusen Bayern Munich : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga