Éric Roy ne cache plus le nouvel objectif de Brest en Ligue des champions

Des Pirates conquérants.

Ce mercredi, Pierre Lees-Melou et les Brestois ont encore surpris tout le monde en tenant tête, à Roudourou, au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre (1-1). En deuxième mi-temps, les Bretons auraient même pu réaliser le coup parfait en étant plus efficaces. Après la rencontre, Éric Roy n’a pas caché sa joie.

« C’est sûr que sept points après trois matchs, on ne l’aurait pas cru forcément. On aurait signé des deux mains. Je pense que la qualification est dans nos têtes déjà depuis nos deux premières victoires. C’est sûr que maintenant, c’est l’objectif. Il ne faut pas se cacher et faire les faux (modestes), a-t-il déclaré. Je suis fier de mes joueurs parce qu’ils ont fait le match que j’attendais d’eux. Même si le début de rencontre a été compliqué, en deuxième période, pendant au moins 25 minutes, 30 minutes, on a vraiment mis en difficulté cette équipe. »

PIERRE LEES-MELOU RALLUME TOUT LE STADE ET ÉGALISE FACE À LEVERKUSEN !! 🔥 Quelle vollée, et quelle célébration 🤷‍♂️#SB29B04 | #UCL pic.twitter.com/k9WqAJF1fo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2024

Un petit regret

Et de poursuivre : « Le seul petit regret, c’est de ne pas pouvoir concrétiser justement ce bon moment, cette période où on aurait pu faire la différence. Parce que si on regarde l’ensemble du match, ils n’ont pas énormément d’occasions. C’est une équipe qui tire en moyenne 20 fois en Bundesliga, tout au long de la saison dernière et même sur le début de la saison, et qui a tiré seulement huit fois aujourd’hui. C’est la preuve quand même qu’on a vraiment bien travaillé collectivement. »

Restera à trouver un stade si qualif’ il y a.

